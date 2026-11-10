Koblenz (ots) -Repräsentative Umfrage: Jeder zweite sieht die eigene Generation finanziell im Nachteil. Ausgerechnet die unter 40-jährigen blicken am optimistischsten in die eigene ZukunftDie Eltern hatten es finanziell leichter. So sieht es die Hälfte der Menschen in Deutschland, die noch keine Rente beziehen. 51 Prozent der Befragten meinen: Die eigene Generation steht finanziell schlechter da als die der Eltern. Ihre eigene finanzielle Zukunft sehen gerade die Jüngeren trotzdem positiv. 63 Prozent der 30- bis 39-Jährigen und 59 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sind zuversichtlich. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Debeka."Die Jüngeren sehen sich im Vergleich zu ihren Eltern im Nachteil. Ihre Zukunft sehen sie dennoch positiv. Diese Zuversicht sollten sie nutzen", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka. "Wer früh vorsorgt, schafft sich Spielraum für später. Und wer selbst vorsorgt, entlastet auch die Generationen, die nach ihm kommen."Jüngere ziehen kritischere BilanzIn allen Altersgruppen unter 50 Jahren sehen sich fast 60 Prozent finanziell schlechter gestellt als die Generation vor ihnen. Über alle Befragten hinweg sehen sich 30 Prozent bessergestellt als ihre Eltern, 16 Prozent erkennen keinen Unterschied.Zuversicht hängt vom Alter abBeim Blick nach vorn unterscheiden sich die Altersgruppen deutlich. Während bei den Jüngeren die Zuversicht überwiegt, sieht es bei den Älteren anders aus: Bei den 40- bis 49-Jährigen sind 38 Prozent zuversichtlich, was ihre finanzielle Zukunft anbelangt, 54 Prozent sind es nicht. Auch bei den 50- bis 64-Jährigen überwiegt die Skepsis mit 49 zu 41 Prozent. Insgesamt halten sich über alle Befragten hinweg beide Gruppen fast die Waage: 48 Prozent sind zuversichtlich, 45 Prozent nicht. Wer mit Kindern im Haushalt lebt, blickt häufiger optimistisch nach vorn (58 Prozent) als Befragte ohne Kinder im Haushalt (44 Prozent).Über die StudieCivey hat für die Debeka vom 9. bis 15. September 2026 online 1.000 volljährige Bundesbürger ohne Rentner und 1.000 privat Vorsorgende befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 5,9 bis 6,4 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier (https://civey.com/ueber-civey/unsere-methode).Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6387362