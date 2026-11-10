Einige Monate früher als geplant verlässt Präsidentin Christine Lagarde bereits am 7. Februar 2027 die EZB. Die spannende Frage: Wer übernimmt? Als Topfavoriten gelten Pablo Hernández de Cos (ehemaliger spanischer Notenbankchef) und Klaas Knot (ehemaliger niederländischer Notenbankchef). Einige Außenseiter scheinen aber auch noch im Rennen zu sein, etwa Olli Rehn aus Finnland.Kein Kurswechsel erwartetUnd jetzt die eigentlich wichtige Botschaft: Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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