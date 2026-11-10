EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Umsatzentwicklung

HIVE meldet für das zweite Quartal einen Umsatz von 84,9 Millionen Dollar, KI-GPU-Umsatz um 70 % gestiegen



10.11.2026 / 09:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HIVE meldet für das zweite Quartal einen Umsatz von 84,9 Millionen Dollar und ein Wachstum des KI-GPU-Umsatzes um 70 % - zweigleisiges Modell sorgt mit 139 Millionen Dollar an Barmitteln in der Bilanz für Widerstandsfähigkeit Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 16. Juni 2026 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025. San Antonio, Texas, 9. November 2026 - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (Nasdaq: HIVE) (BVC: HIVECO) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein globaler Anbieter nachhaltiger Infrastruktur für Rechenzentren, gab heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt, das am 30. September 2026 endete. (Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.) HIVE erzielte einen Umsatz von 84,9 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 7,3 % gegenüber dem Vorquartal und einem Rückgang von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz von BUZZ HPC stieg gegenüber dem Vorjahr um 70,7 % auf 8,8 Millionen Dollar, während die Bruttobetriebsmarge² auf 30,2 Millionen Dollar bzw. 35,6 % des Umsatzes anstieg. Das bereinigte EBITDA² belief sich auf 24,8 Millionen Dollar, was 29,2 % des Umsatzes entspricht. Das Unternehmen wies einen GAAP-Nettoverlust von 78 Millionen Dollar aus, einschließlich Abschreibungen in Höhe von 54,9 Millionen Dollar und einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von Mining-Ausrüstung in Höhe von 31,2 Millionen Dollar. HIVE betreibt zwei sich ergänzende Geschäftsbereiche im Bereich der digitalen Infrastruktur: Tier-I-Rechenzentren, die Rechenleistung für das Bitcoin-Mining bereitstellen, sowie Tier-III-Rechenzentren, die KI-Recheninfrastruktur für Unternehmenskunden bereitstellen. HIVE wird mit Wasserkraft betrieben und baut sein KI-Geschäft kontinuierlich aus, um erneuerbare Energie in wertvolle Rechenkapazität umzuwandeln, während das Unternehmen gleichzeitig den Kapitalbedarf und die mit beiden Geschäftsbereichen verbundenen Betriebsrisiken steuert. "Unsere digitale Infrastrukturplattform verbindet etablierte Bitcoin-Mining-Aktivitäten mit einem wachsenden Geschäft im Bereich KI-Rechenleistung", sagte Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman. "Der Umsatz blieb gegenüber dem Vorjahr trotz eines Rückgangs der Bitcoin-Preise um 27 % weitgehend stabil, während der HPC-Umsatz um mehr als 70 % stieg. Unsere etwa 300-MW-Tier-I-Plattform in Paraguay und unser Anteil von etwa 2 % an der Hashrate des globalen Bitcoin-Netzwerks verschaffen uns die nötige operative Größe, während BUZZ weitere Möglichkeiten im Bereich Rechenleistung prüft. Wir wandeln Elektronen in wertvolle Intelligenz um und exportieren Rechenleistung weltweit." Finanzkennzahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 Gesamtumsatz: 84,9 Millionen Dollar, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber dem Vorquartal und ein Rückgang um 2,7 % gegenüber dem Vorjahr. Sowohl das Mining digitaler Währungen als auch der Bereich HPC trugen zu dieser Verbesserung gegenüber dem Vorquartal bei.

84,9 Millionen Dollar, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber dem Vorquartal und ein Rückgang um 2,7 % gegenüber dem Vorjahr. Sowohl das Mining digitaler Währungen als auch der Bereich HPC trugen zu dieser Verbesserung gegenüber dem Vorquartal bei. Umsatz aus digitalen Währungen: 76,0 Millionen Dollar, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber dem Vorquartal und ein Rückgang um 7,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die höhere Bitcoin-Produktion trug zur Verbesserung gegenüber dem Vorquartal bei, da der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks von 135 Billionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf etwa 128 Billionen zurückging. HIVE erhielt 1.070 Bitcoin als Belohnungen, verglichen mit 1.004 im vorangegangenen Quartal.

76,0 Millionen Dollar, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber dem Vorquartal und ein Rückgang um 7,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die höhere Bitcoin-Produktion trug zur Verbesserung gegenüber dem Vorquartal bei, da der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks von 135 Billionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf etwa 128 Billionen zurückging. HIVE erhielt 1.070 Bitcoin als Belohnungen, verglichen mit 1.004 im vorangegangenen Quartal. HPC-Umsatz: 8,8 Millionen Dollar im Quartal, was einem Anstieg von 25,3 % gegenüber dem Vorquartal und von 70,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum ist in erster Linie auf die Inbetriebnahme eines NVIDIA B200-GPU-Clusters am Standort von HIVE in Manitoba (Kanada) sowie auf die starke Nachfrage und hohe Preise auf den GPU-Marktplätzen zurückzuführen. Die Preise für die Bare-Metal-GPU-Plattformen von BUZZ blieben auf einem soliden Niveau, was die anhaltende Nachfrage nach KI-Rechenkapazität widerspiegelt.

8,8 Millionen Dollar im Quartal, was einem Anstieg von 25,3 % gegenüber dem Vorquartal und von 70,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum ist in erster Linie auf die Inbetriebnahme eines NVIDIA B200-GPU-Clusters am Standort von HIVE in Manitoba (Kanada) sowie auf die starke Nachfrage und hohe Preise auf den GPU-Marktplätzen zurückzuführen. Die Preise für die Bare-Metal-GPU-Plattformen von BUZZ blieben auf einem soliden Niveau, was die anhaltende Nachfrage nach KI-Rechenkapazität widerspiegelt. Bruttobetriebsmarge²: 30,2 Millionen Dollar bzw. 35,6 % des Umsatzes, verglichen mit 24,2 Millionen Dollar bzw. 30,6 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Die Berechnung der Bruttobetriebsmarge finden Sie weiter unten in dieser Pressemitteilung.

30,2 Millionen Dollar bzw. 35,6 % des Umsatzes, verglichen mit 24,2 Millionen Dollar bzw. 30,6 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Die Berechnung der Bruttobetriebsmarge finden Sie weiter unten in dieser Pressemitteilung. Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 10,7 Millionen Dollar, verglichen mit 9,0 Millionen Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 und 7,8 Millionen Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Der Anstieg gegenüber dem Vorquartal war in erster Linie auf den Mietvertrag für den Standort Merritt im Zusammenhang mit der Expansion des HPC-Geschäfts von HIVE zurückzuführen.

10,7 Millionen Dollar, verglichen mit 9,0 Millionen Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 und 7,8 Millionen Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Der Anstieg gegenüber dem Vorquartal war in erster Linie auf den Mietvertrag für den Standort Merritt im Zusammenhang mit der Expansion des HPC-Geschäfts von HIVE zurückzuführen. GAAP-Nettoverlust: 78,7 Millionen Dollar. Die ausgewiesenen Ergebnisse enthielten erhebliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen: Abschreibungen in Höhe von 54,9 Millionen Dollar, Wertminderungen auf Anlagen in Höhe von 31,2 Millionen Dollar, aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 8,6 Millionen Dollar sowie eine Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten in Höhe von 7,3 Millionen Dollar. Die nicht zahlungswirksame Wertminderung von Anlagen erfolgte im Anschluss an eine Werthaltigkeitsprüfung gemäß US-GAAP, die die schwierige Wirtschaftlichkeit des Bitcoin-Mining und die gesunkenen Marktwerte für ASIC-Anlagen widerspiegelte. Der Fair-Value-Verlust aus Derivaten resultierte in erster Linie aus der Neubewertung von Capped-Call-Transaktionen im Zusammenhang mit Wandelanleihen, die teilweise durch Gewinne aus anderen Derivatinstrumenten ausgeglichen wurden.

78,7 Millionen Dollar. Die ausgewiesenen Ergebnisse enthielten erhebliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen: Abschreibungen in Höhe von 54,9 Millionen Dollar, Wertminderungen auf Anlagen in Höhe von 31,2 Millionen Dollar, aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 8,6 Millionen Dollar sowie eine Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten in Höhe von 7,3 Millionen Dollar. Die nicht zahlungswirksame Wertminderung von Anlagen erfolgte im Anschluss an eine Werthaltigkeitsprüfung gemäß US-GAAP, die die schwierige Wirtschaftlichkeit des Bitcoin-Mining und die gesunkenen Marktwerte für ASIC-Anlagen widerspiegelte. Der Fair-Value-Verlust aus Derivaten resultierte in erster Linie aus der Neubewertung von Capped-Call-Transaktionen im Zusammenhang mit Wandelanleihen, die teilweise durch Gewinne aus anderen Derivatinstrumenten ausgeglichen wurden. Bereinigtes EBITDA²: 24,8 Millionen Dollar, was 29,2 % des Umsatzes und einem Anstieg von 85 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

24,8 Millionen Dollar, was 29,2 % des Umsatzes und einem Anstieg von 85 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Liquidität: 139,0 Millionen Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten und 22,6 Millionen Dollar an digitalen Währungen zum 30. September 2026. Zweigleisige Infrastruktur und Skaleneffekte Die Tier-I-Bitcoin-Infrastruktur von HIVE bietet eine großskalige Betriebsplattform, während die Tier-III-KI-Infrastruktur des Unternehmens eine wachsende Einnahmequelle aus vertraglich vereinbarten Rechenleistungen darstellt. Die etwa 300-MW-Tier-I-Plattform des Unternehmens in Paraguay ist Teil seiner umfassenderen globalen Infrastrukturpräsenz. Der Bitcoin-Betrieb von HIVE macht etwa 2 % der globalen Hashrate aus. Das Unternehmen betreibt derzeit weltweit eine Stromkapazität von etwa 440 MW und geht davon aus, dass seine in Betrieb befindliche Kapazität nach der geplanten Inbetriebnahme eines zusätzlichen Stromabnahmevertrags über 100 MW in Yguazú im vierten Quartal des Kalenderjahres 2026 etwa 540 MW erreichen wird. Die zusätzlichen 100 MW sind derzeit noch nicht zugewiesen, was Flexibilität bietet, um den Strom in Bereiche mit attraktiven Renditen zu lenken, darunter Hashrate-Services, KI- und HPC-Workloads, vorbehaltlich der jeweiligen Infrastruktur- und Investitionsanforderungen der einzelnen Anwendungsbereiche. Der vertraglich vereinbarte ARR im Bereich GPU-Cloud erreicht etwa 185 Millionen Dollar HIVE meldet einen derzeit aktiven annualisierten Umsatz ("ARR")¹ aus dem GPU-Cloud-Geschäft in Höhe von etwa 40 Millionen Dollar sowie einen vertraglich vereinbarten ARR für das GPU-Cloud-Geschäft in Höhe von etwa 185 Millionen Dollar, einschließlich des aktiven ARR. Der vertraglich vereinbarte ARR umfasst Kapazitäten, die noch nicht in Betrieb genommen wurden, und entspricht nicht den derzeit ausgewiesenen Umsätzen. Der vertraglich vereinbarte Betrag umfasst die bestehende GPU-Cloud-Plattform sowie die folgenden Vereinbarungen: Ein dreijähriger Vertrag für souveräne KI im Wert von etwa 225 Millionen Dollar mit Bell AI Fabric zur Unterstützung von Cohere, der 2.304 NVIDIA GB200 NVL72-GPUs umfasst.

Ein Fünfjahresvertrag über GPU-Cloud-Dienstleistungen im Wert von etwa 350 Millionen Dollar mit einem Unternehmenskunden mit Investment-Grade-Rating, der 2.016 NVIDIA GB300 NVL72-GPUs umfasst. Diese Vereinbarungen machen potenzielle zukünftige Umsätze besser absehbar, während die vertraglich vereinbarten Kapazitäten bereitgestellt werden und in Betrieb gehen. HIVE strebt bis zum vierten Quartal des Kalenderjahres 2026 einen GPU-Cloud-ARR von etwa 200 Millionen Dollar an, vorbehaltlich der Finanzierung, der Marktbedingungen, der Bereitstellungszeitpläne und der Kundenakzeptanz. Kollokationsmöglichkeit und längerfristige Entwicklung HIVE hat eine Absichtserklärung über eine langfristige Kollokation in seiner 32-MW-Anlage "Big Boden" in Schweden unterzeichnet, die bei Abschluss endgültiger Vereinbarungen und Inbetriebnahme des Projekts einen potenziellen Jahresumsatz von etwa 45 Millionen Dollar darstellt. Dieser potenzielle Umsatz ist nicht im vertraglich vereinbarten ARR für die GPU-Cloud enthalten. Die Realisierung dieser Geschäftsmöglichkeit hängt weiterhin vom Abschluss endgültiger Vereinbarungen, den Investitionsanforderungen und der Umsetzung ab. Über das Kalenderjahr 2026 hinaus umfasst die von HIVE vorgeschlagene Tier-III-Entwicklungspipeline Projekte in New Brunswick, Toronto und Schweden sowie die geplante 320-MW-Gigafactory im Großraum Toronto. Die Unternehmensleitung hat sich das längerfristige Ziel gesetzt, bis zum Jahresende 2028 einen Gesamt-ARR im HPC-Bereich von etwa 700 Millionen Dollar zu erreichen. Hierbei handelt es sich um ein zukunftsgerichtetes Ziel und nicht um vertraglich vereinbarte Umsätze; es hängt von der Finanzierung, dem Bau, den Kundenverpflichtungen, der Inbetriebnahme sowie den Marktbedingungen ab. Einschätzungen des Managements Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman, erklärte: "Unsere Präsenz in Kanada, Schweden und Paraguay eröffnet HIVE vielfältige Wachstumsmöglichkeiten. Kanada verfügt über ein starkes Ökosystem für KI-Forschung und -Unternehmen, Schweden bietet eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur und Paraguay verfügt über reichhaltige Wasserkraftressourcen. Wir verbinden diese regionalen Stärken mit unserem Fachwissen im Bereich des GPU-Betriebs und unseren Kundenbeziehungen. In Kanada versetzt unsere Partnerschaft mit Bell AI Fabric, die Cohere unterstützt, BUZZ in die Lage, die wachsende Nachfrage nach einer souveränen KI-Infrastruktur zu bedienen. Regierungen und Unternehmen wünschen sich hochmoderne Rechenkapazitäten und möchten gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten und kritischen Anwendungen behalten. In Schweden bildet unsere bestehende Präsenz die Grundlage für den Ausbau im Bereich HPC. In Paraguay entwickeln wir neben unseren etablierten Bitcoin-Aktivitäten die technischen Kapazitäten und die Infrastruktur für eine längerfristige KI-Chance. Wir sind der Ansicht, dass die von Ängsten rund um die US-Wahlen geprägte Rhetorik zu einer negativen Stimmung gegenüber Rechenzentren beigetragen hat, und wir gehen davon aus, dass sich diese Stimmung in den nächsten sechs Monaten stabilisieren könnte. Unsere Investitionsentscheidungen basieren weiterhin auf der Kundennachfrage, der Stromwirtschaftlichkeit, den Gemeinden vor Ort und der Kapitaldisziplin. Wir bewerten weiterhin die Preise und die Nachfrage nach GPUs als Teil unserer Bereitstellungsentscheidungen." Aydin Kilic, President und CEO, erklärte: "Unser GPU-Cloud-Geschäft hat einen laufenden jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von etwa 40 Millionen Dollar erreicht, wobei der vertraglich vereinbarte ARR von etwa 185 Millionen Dollar durch Drei- und Fünfjahresverträge abgesichert ist. Mit unserer jüngsten Finanzierung in Höhe von 129 Millionen Dollar zur Finanzierung des GPU-Kaufs im Rahmen unseres Dreijahresvertrags mit Cohere und Bell wurden unsere Kapitalverpflichtungen für den Cluster aus 2.304 GB200-GPUs zum 30. September 2026 erfüllt. Wir gehen davon aus, dass diese GPUs noch vor Ende des Kalenderjahres ausgeliefert werden; danach werden die Mittel des Kreditgebers aus dem Treuhandkonto an den GPU-OEM freigegeben, sobald die jeweiligen Meilensteine erreicht sind. Dies haben wir unter Wahrung einer soliden Bilanz erreicht und das Quartal mit 139 Millionen Dollar an Barmitteln sowie 22,6 Millionen Dollar in Bitcoin abgeschlossen. Wir sind uns der makroökonomischen Herausforderungen im Bereich der KI-Infrastruktur bewusst, und unser vorrangiges Ziel ist es, unsere Bilanz zu schützen sowie unseren Cashflow und unsere Rentabilität aufrechtzuerhalten. Wir stellen fest, dass die Nachfrage nach GPUs weiterhin sehr hoch ist und die aktuellen Marktpreise für GPUs (gemessen in Dollar pro GPU-Stunde, die je nach GPU-Modell variieren) über den vor sechs Monaten vereinbarten Vertragspreisen liegen. Unser Fokus liegt darauf, diese Bereitstellungen erfolgreich umzusetzen, die vertraglich vereinbarten Kapazitäten in Betrieb zu nehmen und dieses Wachstum in Umsatz und höhere Gewinne umzuwandeln. Das Angebot an neuer GPU-Rechenleistung könnte eingeschränkt sein, da der Ausbau neuer Rechenzentren in den gesamten USA aufgrund der jüngsten politischen Veränderungen nach den Zwischenwahlen auf Widerstand stoßen könnte. In Kanada stößt unsere These zur souveränen KI auf Unterstützung. Insbesondere hat die Provinz Ontario im August 2026 einen Leitfaden für Rechenzentren veröffentlicht, und das Büro des Premierministers von Ontario hat sich kürzlich dazu verpflichtet, neue Rechenzentren "eher früher als später" zu genehmigen. HIVE verfügt kanadaweit über 400 MW an Netzanschlussleistung, die für Tier-III-Rechenzentren für HPC-Anwendungen vorgesehen sind, davon über 320 MW in der Provinz Ontario. Darcy Daubaras, Chief Financial Officer, erklärte: "Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal spiegelten eine im Vergleich zum Vorquartal verbesserte operative Leistung wider: Der Umsatz stieg um 7 % auf 84,9 Millionen Dollar, die Bruttobetriebsmarge stieg auf 35,6 % und das bereinigte EBITDA erreichte 24,8 Millionen Dollar. Unser GAAP-Nettoverlust in Höhe von 78,7 Millionen Dollar umfasste erhebliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen, insbesondere Abschreibungen in Höhe von 54,9 Millionen Dollar sowie eine Wertminderung auf Mining-Ausrüstung in Höhe von 31,2 Millionen Dollar infolge einer nach US-GAAP durchgeführten Werthaltigkeitsprüfung. Wir schlossen das Quartal mit 139,0 Millionen Dollar an Barmitteln und 22,6 Millionen Dollar an digitalen Währungen ab. Während wir die vertraglich vereinbarten Bereitstellungen unserer KI-Infrastruktur vorantreiben, bleiben unsere finanziellen Prioritäten eine disziplinierte Kapitalallokation, das Liquiditätsmanagement sowie die Umsetzung neuer Kapazitäten in eine nachhaltige operative Leistung." Craig Tavares, President und COO von BUZZ HPC, fügte hinzu: "Die Präsenz der souveränen KI-Rechenzentren von HIVE in Kanada und Schweden könnte zunehmend an Wert gewinnen, da politischer Widerstand und Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung den Ausbau neuer Rechenkapazitäten in den Vereinigten Staaten einschränken. Dies eröffnet Kanada die Möglichkeit, Investitionen zu beschleunigen, Kunden zu gewinnen und die Lücke in der KI-Infrastruktur gegenüber den USA zu verringern. Die neue Finanzpolitik des kanadischen Premierministers könnte dazu beitragen, diese Chance in Wachstum umzuwandeln, indem sie privates Kapital fördert und den Ausbau der Infrastruktur beschleunigt. Für BUZZ versetzen uns unsere mit Wasserkraft betriebenen Standorte, unsere Betriebskompetenz und unsere wachsende GPU-Cloud-Plattform in die Lage, Kunden zu bedienen, die zuverlässige Rechenkapazität und die Kontrolle über ihre Daten suchen. Kanada hat die Chance, dorthin zu gleiten, wo der Puck hingeht - und BUZZ von HIVE ist bestens positioniert, dabei zu helfen." Vierteljährlicher Bericht über ATM-Verkäufe Für den am 30. September 2026 endenden Dreimonatszeitraum gab das Unternehmen im Rahmen des im November 2025 gestarteten "At-the-Market"-Angebots (das "ATM-Aktienprogramm vom November 2025") 13.698.085 Stammaktien (die "ATM-Aktien vom November 2025") aus, woraus sich ein Bruttoerlös von etwa 43,2 Millionen Dollar ergab. Die ATM-Aktien vom November 2025 wurden zu den geltenden Marktpreisen zu einem Durchschnittspreis von 3,15 US-Dollar (4,38 CAD) pro Aktie verkauft. Im Rahmen des ATM-Aktienprogramms vom November 2025 wurde den Verkaufsagenten für ihre im Rahmen dieses Programms erbrachten Dienstleistungen eine Barprovision in Höhe von 1,3 Millionen Dollar auf den insgesamt erzielten Bruttoerlös gezahlt. Informationen zur Telefonkonferenz HIVE wird am Dienstag, dem 10. November 2026, um 8:00 Uhr EST (14:00 Uhr MEZ) seine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027 abhalten. Bitte loggen Sie sich etwa fünf Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein oder wählen Sie sich ein. Datum: 10. November 2026 Uhrzeit: 8:00 Uhr EST (14:00 Uhr MEZ) Webcast: Link zur Anmeldung: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ugagkASDSp-5AEFRbwc_kQ#/registration Einwahlnummer: Wird nach der Registrierung mitgeteilt ¹ Der Begriff "ARR" bezieht sich auf den auf Jahresbasis berechneten Run-Rate-Umsatz des Unternehmens. Je nach Kontext berechnet das Unternehmen den ARR wie folgt: (i) durch Multiplikation des pro Woche erzielten Umsatzes mit 52 Wochen pro Jahr, (ii) durch Multiplikation des pro Tag erzielten Umsatzes mit 365 Tagen pro Jahr oder (iii) durch Multiplikation der vierteljährlichen Daten mit vier Quartalen pro Jahr. Prognosen zum ARR sind möglicherweise als Indikator für zukünftige Ergebnisse unzuverlässig, da solche Prognosen in der Regel die Möglichkeit späterer Kündigungen, Rabatte oder Herabstufungen von Dienstleistungen nicht berücksichtigen. ² Das bereinigte EBITDA und die Bruttobetriebsmarge sind Nicht-GAAP-Kennzahlen. Im nachstehenden Abschnitt "Nicht-GAAP-Kennzahlen" finden Sie Erläuterungen dazu, wie wir Nicht-GAAP-Kennzahlen verwenden, sowie eine Überleitung zur am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur, das Rechenzentren errichtet und betreibt, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. bietet HIVE eine souveräne KI-Cloud-Infrastruktur sowie GPU-Computing-Dienstleistungen für Unternehmen an, die auf beschleunigter Datenverarbeitung der nächsten Generation basieren. Die zweigleisige Strategie von HIVE kombiniert digitale Infrastrukturanlagen mit langer Lebensdauer mit erneuerbaren Energien, um diversifizierte, langfristige Cashflows in den Bereichen KI-Infrastruktur und Mining digitaler Vermögenswerte zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hivedigitaltech Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes" Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO Tel.: +1 (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX noch die Nasdaq noch irgendeine andere Wertpapierbörse oder Aufsichtsbehörde übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Mit Ausnahme der historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen und unter die Safe-Harbor-Bestimmungen der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze fallen. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Ausbau unserer HPC-Pipeline in New Brunswick, Schweden und Toronto, deren Potenzial sowie den Zeitpunkt der Inbetriebnahme; den geplanten Ausbau in Paraguay; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens, einschließlich der angestrebten Hashrate und der Meilensteine für den HPC-ARR sowie der Kosten zur Erreichung dieser Meilensteine; die Geschäftsergebnisse für die drei und sechs Monate, die am 30. September 2026 endeten; die erwarteten Kosten für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des Betriebs; Finanzinformationen im Zusammenhang mit der annualisierten Run Rate; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Hashrate-Flotte und der Ausrüstung; die fortdauernde Rentabilität des bestehenden Hashrate-Services-Geschäfts; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie sonstige zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der an den hierin beschriebenen Transaktionen beteiligten Parteien und der damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, zählen unter anderem: die Unfähigkeit, den Ausbau der Anlagen in Paraguay wirtschaftlich und fristgerecht abzuschließen und die angestrebte operative Leistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit seitens der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich digitale Währungen zu verdienen; der Ausgang des Steuerstreits in Schweden; unsere Abhängigkeit von Großkunden für unseren HPC-Betrieb; die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens haben; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Hashrate-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; den spekulativen und wettbewerbsintensiven Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Nutzung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien; Rechtsstreitigkeiten und andere gerichtliche Verfahren sowie Anfechtungen; staatliche Vorschriften, einschließlich des sich rasch wandelnden regulatorischen Umfelds im Zusammenhang mit HPC, KI und Hashrate-Services; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; der künftige Kapitalbedarf und die Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein ATM-Programm zu nutzen, sowie der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, und der allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Aufstockung der Bitcoin-Bestände sowie die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Kurse auf das Betriebskapital; Wechselkursrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb seiner Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; Risiken der Netzwerksicherheit; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; eine Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktlage, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; eine Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und durch andere Kapitalerhöhungen; der Bau und Betrieb von Anlagen erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder gar nicht; die Expansion findet möglicherweise nicht wie derzeit erwartet statt oder gar nicht; der Markt für digitale Währungen; die Umsätze steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; ein Anstieg des Schwierigkeitsgrads im Netzwerk könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Risiken eines Anstiegs der Strom- und Erdgaskosten des Unternehmens, von Wechselkursschwankungen, von Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen der Energievorschriften in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Kurs digitaler Währungen, die Bedingungen an den Kapitalmärkten, Einschränkungen im Bereich der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie auf Lieferketten; und die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern, seine Geschäftstätigkeit auszuüben, oder deren Ausübung kostspieliger machen; sowie weitere damit verbundene Risiken, die ausführlicher in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens im Rahmen der bei www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca eingereichten Unterlagen dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. HIVE Digital Technologies Ltd. Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanz (in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) Zum Anhang 30. September 2026 31. März 2026 Vermögenswerte Umlaufvermögen Zahlungsmittel 138.990 23.113 Forderungen und geleistete Vorauszahlungen, netto 5 18.645 15.566 Derivativer Vermögenswert 10 22.082 606 Finanzanlagen 4 11.018 9.741 Digitale Währungen 6 22.622 10.822 Umlaufvermögen insgesamt 213.357 59.848 Sachanlagen, netto 7 390.649 480.476 Langfristige Forderungen, netto 5 1.289 2.147 Geleistete Anzahlungen, netto 8 148.024 53.579 Nutzungsrechte 15 104.367 43.096 Gesamtvermögen 857.686 639.146 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie abgegrenzte Verbindlichkeiten 9, 16 29.409 27.045 Rückstellung für aufsichtsrechtliche Verbindlichkeiten 16 84.473 - Kurzfristiger Anteil der Leasingverbindlichkeit 15 15.796 12.368 Kurzfristiger Anteil der Darlehensverbindlichkeiten 12 1.460 1.460 Kurzfristiger Anteil des Laufzeitdarlehens 13 1.202 2.038 Kurzfristiger Anteil der Hypothekenschuld 14 162 143 Verbindlichkeit aus Warrants 11, 25 555 413 Laufende Ertragsteuerverbindlichkeit 4.734 10.968 Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 137.791 54.435 Wandelanleihe - Fremdkapitalanteil 10 235.253 - Darlehensverbindlichkeiten 12 9.229 9.497 Leasingverbindlichkeit 15 92.632 31.212 Hypothekenschuld 14 18.325 14.348 Latente Steuerschuld - 295 Gesamtverbindlichkeiten 493.230 109.787 Eigenkapital Grundkapital - - Kapitalrücklage 18 1.001.341 944.048 Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis 7.033 7.621 Kumulierte Verluste (643.918) (422.310) Eigenkapital insgesamt 364.456 529.359 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 857.686 639.146

HIVE Digital Technologies Ltd. Verkürzte konsolidierte Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung (in Tausend US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie) (ungeprüft) Drei Monate zum 30. September Sechs Monate zum 30. September Anhang 2026 2025 2026 2025 Umsatz aus dem Mining digitaler Währungen 76.038 82.073 148.098 122.870 High Performance Computing (HPC) 8.844 5.180 15.904 9.994 84.882 87.253 164.002 132.864 Umsatzkosten Betriebs- und Wartungskosten 23 (53.556) (44.065) (107.433) (73.048) HPC-Servicegebühren (1.124) (784) (2.179) (1.593) Abschreibungen (54.863) (38.292) (108.541) (60.303) (24.661) 4.112 (54.151) (2.080) Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne (Verluste) aus digitalen Währungen 5.311 4.553 4.502 27.714 Betriebsaufwendungen Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten 22 (10.698) (7.800) (19.719) (13.550) Wechselkursgewinn/-verlust (884) 601 (3.758) 3.473 Aktienbasierte Vergütung 19 (8.628) (5.472) (15.710) (11.222) Betriebsaufwendungen insgesamt (20.210) (12.671) (39.187) (21.299) Nicht realisierter Gewinn aus Finanzanlagen (887) (8.282) 390 (110) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten 25 (7.312) (2.264) (14.374) 14.172 Wertminderung von Anlagen 7 (31.187) - (31.187) - Nicht zahlungswirksame Rückstellung für aufsichtsrechtliche Verbindlichkeiten 16 177 - (84.473) - Wertberichtigung auf Umsatzsteuerforderungen 5 - - - 1.367 Gewinn aus dem Verkauf von Anlagen 16 48 (944) 1.360 Sonstige Erträge 1.763 54 2.438 379 Finanzaufwendungen 21 (1.544) (328) (2.880) (616) (Verlust) Gewinn aus der betrieblichen Tätigkeit (78.534) (14.778) (219.866) 20.887 Steueraufwand (167) (1.019) (1.742) (1.668) (Verlust) Gewinn nach Steuern (78.701) (15.797) (221.608) 19.219 Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust) Währungsumrechnungsdifferenzen 271 (656) (588) 1.200 (Verlust) Gewinn und Gesamtergebnis (Verlust) (78.430) (16.453) (222.196) 20.419 Unverwässertes (Verlust-)Ergebnis je Aktie (0,29) (0,07) (0,82) 0,09 Verwässertes (Verlust-)Ergebnis je Aktie (0,29) (0,07) (0,82) 0,09 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien Unverwässert 20 274.082.247 228.137.757 270.188.170 205.198.800 Verwässert 20 274.082.247 228.137.757 270.188.170 218.253.771

HIVE Digital Technologies Ltd. Verkürzte konsolidierte Zwischen-Kapitalflussrechnung (in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) Sechs Monate zum 30. September 2026 30. September 2025 Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit Nettogewinn (-verlust) (221.608) 19.219 Anpassungen zur Überleitung des Nettogewinns auf den Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit Erfasste Umsatzerlöse aus digitalen Währungen (148.098) (122.870) Erlöse aus dem Verkauf digitaler Währungen 135.776 123.917 Neubewertung der digitalen Währung (4.502) (27.714) Erworbene digitale Währung - (18.330) Abschreibungen 108.541 60.303 Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand 9.874 1.465 Nicht realisierter Gewinn aus Finanzanlagen (390) 110 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts einer derivativen Verbindlichkeit 14.374 (14.173) Gewinn aus dem Verkauf von Anlagen 944 (1.360) Wertberichtigung auf Umsatzsteuerforderungen - (1.367) Wertminderung von Anlagen 31.187 - Rückstellung für aufsichtsrechtliche Verbindlichkeiten 84.473 - Ertragsteueraufwand 1.742 1.668 Aufzinsung von Wandelanleihen 744 315 Aktienbasierte Vergütung 15.710 11.222 Zinsaufwendungen 807 151 Wechselkursgewinne/-verluste (1.029) (2.391) Leasingzahlungen aus Operating-Leasingverhältnissen (8.223) (1.644) Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Working Capital Forderungen und geleistete Vorauszahlungen (2.221) (41.739) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie abgegrenzte Verbindlichkeiten (5.905) 12.834 Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 12.196 (384) Cashflow aus der Investitionstätigkeit Anzahlungen auf Anlagen (90.957) (10.895) Erwerb von Finanzanlagen (1.037) (907) Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen 1.589 1.533 Erwerb von Anlagen (18.034) (64.795) Erwerb von Immobilien (22.026) - Zahlung von Kautionen (5.560) (23.788) Übernahme von Megawatt Mining - (9.249) Netto-Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (136.025) (108.101) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Ausübung von Optionen - 738 Tilgung von Laufzeitdarlehen (819) (823) Aktienemission 41.583 139.163 Rückzahlung von Darlehen (494) - Emission einer Schuldverschreibung 199.011 - Rückzahlung des Akquisitionsdarlehens - (31.000) Rückzahlung der Schuldverschreibung - (750) Netto-Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 239.281 107.328 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel 425 425 Nettoveränderung der Zahlungsmittel im Berichtszeitraum 115.877 (732) Zahlungsmittel, verfügungsbeschränkte Zahlungsmitteläquivalente und Kontokorrentkredite Beginn des Zeitraums 23.113 23.375 Ende des Zeitraums 138.990 22.643

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen Das Unternehmen verwendet die Bruttobetriebsmarge und das bereinigte EBITDA als ergänzende Nicht-GAAP-Kennzahlen zur Beurteilung seiner operativen Leistung. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen nützliche Informationen zur Bewertung der zugrunde liegenden Leistung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens liefern und Vergleiche zwischen den Berichtszeiträumen erleichtern. Diese Kennzahlen sind keine nach US-GAAP anerkannten Kennzahlen, haben keine durch US-GAAP vorgeschriebene einheitliche Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Sie sollten nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für nach US-GAAP erstellte Finanzkennzahlen herangezogen werden. Bruttobetriebsmarge Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es für das Management, das Board und die Investoren hilfreich ist, neben den gemäß US-GAAP erstellten konventionellen Kennzahlen auch die Bruttobetriebsmarge heranzuziehen, um die Leistung des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit zur Generierung von Cashflows und zur Bedienung seiner Verbindlichkeiten zu bewerten. Die Bruttobetriebsmarge ist definiert als Gesamtumsatz abzüglich der direkten zahlungswirksamen Kosten, d. h. der Betriebs- und Wartungskosten sowie der HPC-Servicegebühren. HIVE Digital Technologies Ltd. Berechnung der Bruttobetriebsmarge (in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) (in Tausend) 2. Quartal GJ 2027 1. Quartal GJ 2027 4. Quartal GJ 2026 3. Quartal GJ 2026 2. Quartal GJ 2026 Umsatz (1) 84.882 79.120 71.816 93.111 87.253 Abzüglich: Betriebs- und Wartungskosten (53.556) (53.877) (53.597) (60.084) (44.065) HPC-Servicegebühren (1.124) (1.055) (689) (883) (784) Bruttobetriebsmarge 30.202 24.188 17.530 32.144 42.404 Bruttobetriebsmarge in % 36 % 31 % 24 % 35 % 49 %

Bereinigtes EBITDA Das Unternehmen verwendet das EBITDA und das bereinigte EBITDA als Kennzahlen, die für das Management, das Board und die Investoren nützlich sind, um die operative Leistung auf Cash-Basis vor den Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Posten und akquisitionsbezogenen Aktivitäten zu bewerten. Das EBITDA entspricht dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Nettogewinn oder Nettoverlust vor Finanzerträgen und -aufwendungen, Steuern sowie Abschreibungen und Amortisationen. Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um weitere nicht zahlungswirksame Posten, darunter aktienbasierte Vergütungen, Finanzaufwendungen, Abschreibungen sowie einmalige Transaktionen. HIVE Digital Technologies Ltd. Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA (in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) (in Tausend) 2. Quartal GJ 2027 1. Quartal GJ 2027 4. Quartal GJ 2026 3. Quartal GJ 2026 2. Quartal GJ 2026 (Verlust) Gewinn nach Steuern (1) (78.701) (142.907) (76.340) (91.327) (15.797) Zuzüglich der Auswirkungen folgender Posten: Finanzaufwendungen 1.544 1.336 411 299 328 Abschreibungen 54.863 53.678 52.702 57.420 38.292 Steueraufwand 167 1.575 1.703 496 1.019 EBITDA (22.127) (86.318) (21.524) (33.112) 23.842 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten 7.312 7.062 5.307 31.571 2.264 Wertminderung von Anlagen 31.187 - - - - Nicht zahlungswirksame Rückstellung für aufsichtsrechtliche Verbindlichkeiten (177) 84.650 - - - Wertberichtigung auf Umsatzsteuerforderungen - - - (1.548) - Wertminderung einer Forderung aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft - - - 1.816 - Gewinn aus dem Verkauf von Mining-Anlagen (16) 960 - - (48) Aktienbasierte Vergütung 8.628 7.082 7.237 6.998 5.472 Bereinigtes EBITDA 24.807 13.436 (8.980) 5.725 31.530

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News