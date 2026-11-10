DJ TAG Immobilien steigert FFO I zweistellig - EPS sinkt

DOW JONES--Die TAG Immobilien AG hat in den ersten neun Monaten 2026 dank steigender Mieteinnahmen den operativen Gewinn FFO I zweistellig gesteigert. Der Konzern hat am Morgen den Ausblick für den FFO I im Gesamtjahr hochgeschraubt. Unter dem Strich ergab sich jedoch ein deutlicher Gewinnrückgang. Hierzu trug laut Finanzbericht ein deutlich geringeres Bewertungsergebnis bei.

Der FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen des im MDAX notierten Immobilienkonzerns umfasst, kletterte im Neunmonatszeitraum um 12 Prozent auf 152,7 Millionen Euro. Je Aktie belief er sich auf 0,81 Euro verglichen mit 0,76. Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, erhöhte sich auf 181,9 Millionen Euro von 169,3 Millionen.

Die Netto-Ist-Miete erhöhte sich in den ersten drei Quartalen um 10 Prozent auf 304,3 Millionen Euro.

Jedoch halbierte sich der Nachsteuergewinn fast, er sank um 49 Prozent auf 156,4 Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten ergab sich ein Gewinn von 148 Milllionen Euro nach 301 Millionen. Je Aktie betrug er unverwässert 0,78 Euro nach 1,72.

Hier schlugen laut Finanzbericht vor allem die niedrigeren Bewertungsgewinne im deutschen Immobilienportfolio zu Buche. Die "Fair-Value-Änderungen von Renditeliegenschaften und Bewertung von Vorratsimmobilien" betrugen rund 54 Millionen Euro in den ersten neun Monaten nach rund 123 Millionen im Vorjahr.

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November 10, 2026 03:29 ET (08:29 GMT)

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