Søllested (ots) -Im Beruf übernimmt sie Verantwortung, zu Hause organisiert sie den Alltag, und selbst unter hoher Belastung bleibt sie verlässlich. Nach außen wirkt eine solche Frau souverän, während sie sich innerlich längst erschöpft fühlt. Abends fehlt ihr die Kraft, nachts findet sie trotz Müdigkeit keinen erholsamen Schlaf.Hinter diesem scheinbaren Widerspruch kann mehr stecken als ein voller Terminkalender: Wenn sie ihren persönlichen Wert eng mit ihrer Leistungsfähigkeit verknüpft, fällt es ihr häufig schwer, die eigenen Grenzen anzuerkennen. In diesem Beitrag lesen Sie, was der Grund der Erschöpfung bei vielen Frauen ist, warum sie Warnsignale oft lange ignorieren und wie sie aus dem Kreislauf der Erschöpfung herauskommen können.Wenn Leistung den eigenen Wert bestimmen sollZahlreiche Frauen streben danach, ihr Leben auf unterschiedlichen Ebenen erfolgreich zu führen. Dazu gehört unter anderem Erfolg im Job, aber auch in der Familie und im Alltag. Wenn sich an einem bestimmten Zeitpunkt eine dauerhafte Erschöpfung einstellt, führen viele diesen Umstand auf den Erfolg zurück. Doch klar ist: Dieser ist nicht zwangsläufig die Ursache. Entscheidend ist vielmehr, aus welcher inneren Motivation heraus eine Frau erfolgreich ist, welche psychologischen Bedürfnisse sie damit zu erfüllen versucht und welche Funktion Leistung für ihre Identität übernommen hat.Viele Frauen haben früh gelernt, dass Anerkennung, Aufmerksamkeit und emotionale Zuwendung nicht immer selbstverständlich sind. Die Folge ist ein leistungsabhängiger Selbstwert. Erst, wenn die Frau etwas leistet, wird sie gesehen. Wer keine Probleme macht, wird akzeptiert. In vielen Fällen hat sich die Überzeugung verfestigt, alles allein schaffen zu müssen und niemandem zur Last fallen zu dürfen. Verantwortung zu übernehmen, vermittelt solchen Frauen dann neben Anerkennung auch Sicherheit.Kurzfristig kann diese Einstellung entlasten: Eine bewältigte Aufgabe schafft Erleichterung, Bestätigung stärkt vorübergehend das Selbstwertgefühl. Doch es braucht in der Folge immer neue Leistung, Bestätigung oder Kontrolle, um sich weiterhin wertvoll zu fühlen. Auf Dauer kommen Betroffene so zwar beruflich voran, doch das Bedürfnis nach Bindung, Zugehörigkeit, emotionaler Sicherheit und bedingungsloser Wertschätzung bleibt oft unerfüllt. Es ist diese Diskrepanz, die für die Erschöpfung sorgt - und nicht allein das Pensum der Aufgaben.An diesen Symptomen zeigt sich, ob eine Frau in falschen Mustern festhängtSchwierig wird es dann, wenn Frauen über einen längeren Zeitraum unter hoher Stressbelastung funktionieren möchten. Das zeigt sich irgendwann deutlich. Psychische Warnsignale sind unter anderem eine emotionale Erschöpfung und ein zunehmendes Gefühl innerer Leere, chronische Anspannung und innere Unruhe, Konzentrationsprobleme und Vergesslichkeit, eine erhöhte Reizbarkeit, Angst und depressive Symptome, oder eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber Konflikten oder Bedrohungen. Körperliche Folgen können sich zeigen in Ein- und Durchschlafstörungen, Muskelverspannungen und Spannungskopfschmerzen, Herzklopfen sowie einem erhöhten Puls, Magen-Darm-Beschwerden, einer erhöhten Infektanfälligkeit oder Veränderungen des Menstruationszyklus.Wichtig ist allerdings: Chronischer Stress bedeutet nicht automatisch, dass dauerhaft zu viel Cortisol oder Adrenalin ausgeschüttet wird. Bei längerfristiger Belastung können sich die Aktivitätsmuster der Stressregulationssysteme unterschiedlich verändern. Ebenso dürfen körperliche Beschwerden nicht pauschal psychologisiert werden. Anhaltende Erschöpfung kann auch medizinische Ursachen haben, die ärztlich abgeklärt werden müssen.Warum die eigene Grenze so schwer erkennbar wirdDoch warum gelangen viele Frauen überhaupt an den Punkt totaler Erschöpfung, obwohl vorher schon Symptome vorhanden waren? Die Antwort darauf ist: Wer Überforderung lange als Normalzustand erlebt, nimmt sie womöglich nicht mehr als Warnsignal wahr. Eine leistungsorientierte Frau kann sogar Stolz empfinden, wenn sie mehr bewältigt als erwartet. Dadurch verschiebt sich ihre persönliche Belastungsgrenze immer weiter. Die Frau denkt: "Ich bin eben so und kann nicht anders." Hinzu kommt die Angst vor Ablehnung. Hat sie Verletzlichkeit früher - etwa in der Kindheit - mit Abwertung oder fehlender Zuwendung verbunden, erscheint es ihr schnell sicherer, Bedürfnisse zurückzuhalten.Besonders interessant ist dabei, dass selbst positive Beziehungserfahrungen zunächst Irritation auslösen. Der Grund ist nicht, dass Betroffene keine Liebe erfahren möchten. Doch sie können kaum aus ihrer Haut heraus, so verfestigt sind die Muster. Eine erfolgreiche Veränderung beginnt bei den Frauen deshalb nicht einfach mit einem niedrigeren Stundenpensum im Job, sondern mit der Arbeit an sich und ihrer Identität.Der Weg aus der SpiraleDer erste Schritt, um die Problematik anzugehen, ist die bewusste Selbstreflexion. Eine scheinbar einfache Frage hilft dabei: Was möchtest du wirklich im Leben? Erstaunlicherweise können viele Frauen diese Frage zunächst gar nicht beantworten. Der nächste Schritt ist, mit den Fragen tiefer zu gehen: Was wird von mir erwartet? Was glaube ich, tun zu müssen, um anerkannt und geliebt zu werden? Und was möchte ich unabhängig davon tatsächlich selbst? Sind die Antworten gegeben, sollten Frauen ihren Tagesablauf exakt aufschreiben. Zugleich sollten sie notieren, nach welcher Begegnung sie sich gestärkt fühlen und welche Situationen regelmäßig Anspannung auslösen.Ferner ist vor allem die Arbeit an der eigenen Identität wichtig. Es geht hier um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstkonzept - mit dem Ziel zu verstehen, welche früheren Bewältigungsstrategien heute verhindern, die eigenen Bedürfnisse wirklich zu erfüllen. Besonders schwierig ist dieser Schritt, weil die meisten Frauen nun merken: Das Leben, was sie sich aufgebaut haben, ist nicht so, wie sie es eigentlich führen möchten. Dieses Eingestehen ist allerdings kein Versagen, im Gegenteil. Es ist Entwicklung. Genau an diesem Punkt kann nachhaltige Veränderung beginnen.Über Freya Rauwolf-Jonasson:Freya Rauwolf-Jonasson ist psychologischer Coach und Unternehmerin. Sie unterstützt Führungskräfte, Unternehmer und ambitionierte Menschen dabei, ihre Identität auf das nächste Level zu bringen. Dabei fließen auch ihre Erfahrungen aus mehr als zwölf Jahren in der Notfall-, Intensiv- und Anästhesiemedizin ein. Ihr Ansatz verbindet Psychologie, Identitätsentwicklung, Emotionsregulation und unternehmerisches Denken. Mehr Informationen unter: https://freyarauwolf.de/Pressekontakt:FREYA ConsultingVertreten durch: Freya Katarina Runa Rauwolf-JonassonPresse@freyarauwolf.dehttps://freyarauwolf.deOriginal-Content von: FREYA Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183898/6387414