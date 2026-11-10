Windhagen (ots) -"Ist mein Kind hochbegabt?" Falls Sie sich diese Frage schon einmal gestellt haben, finden Sie die Antwort beim Kinder-College Koblenz. Seit mehr als 25 Jahren werden dort hochbegabte Kinder über den regulären Schulunterricht hinaus gefördert, sowie Eltern, Erzieher und Lehrer rund um das Thema Hochbegabung beraten. Eindrucksvoll geschildert im jüngsten Buch "Eulen nach Athen?" und nachhaltig dokumentiert im aktuellen Kursprogramm für das erste Halbjahr 2027.Im Jahr 2000 gegründet, ist das Kinder-College Koblenz heute die größte private außerschulische Fördereinrichtung für hochbegabte Kinder und Jugendliche in Deutschland. Jährlich nehmen hier rund 3.000 junge Menschen im Alter von vier bis 18 Jahren an Kursen teil, können ihren Interessen nachgehen, besondere Begabungen vertiefen oder neue Wissensgebiete erschließen.Naturwissenschaften, Technik, Kunst, die Welt entdecken und vieles mehrFür das erste Halbjahr 2027 bietet das Kinder-College nun erneut ein umfangreiches Programm, das aus insgesamt 140 vielfältigen Kursen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Sprachen, Technik, Kunst und vielem mehr besteht. Hinter Titeln wie "Rechnen mit dem Weltmeister", "Bildergeschichten entwickeln", "Verhandlungsführung", "Die Welt entdecken", "Wirtschaftstheorien" oder "Rechtswissenschaften" verbergen sich speziell für den hochbegabten Nachwuchs entwickelte Lernangebote. Sie richten sich gezielt an die verschiedenen Altersstufen im Kinder-College und bieten den Kindern Lern- und Entwicklungsräume, die ihrer Persönlichkeit, ihrer Intensität und ihrem inneren Antrieb entsprechen.Dabei werden nicht nur Wissen und Können gestärkt, sondern vor allem auch das oftmals fehlende Selbstvertrauen hochbegabter Kinder aufgebaut, Frustrationen abgebaut und ganz beiläufig soziale Verantwortung, Kreativität und innere Reife erworben.Autonomes Denken fördern - Werte vermittelnEin besonderer Schwerpunkt liegt im kommenden Semester auf dem Bereich Philosophie, der mit Kursen wie "Interkulturelle Philosophie" autonomes Denken fördern und Werte vermitteln soll. Dazu passen zusätzliche speziellen Projektkurse wie die beliebten Lehrgänge "Werteorientiertes Management" und "Jugend gründet", deren Teilnehmer sogar anerkannte IHK-Zertifikate für ihre Leistung erhalten. Abgerundet wird das Programm erneut mit Sprachreisen nach England, bei denen sich die Jugendlichen in neuen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten außerhalb des schulischen Lernumfelds erproben können.Hochbegabung zwischen Frust und LustDass und warum hochbegabte Kinder derartige Angebote dringend benötigen, hat die Kinder-College Gründerin Helga Thieroff erst jüngst in ihrem Buch "Eulen nach Athen? Neue Pädagogik der Begabtenförderung - ein Modell" eindrucksvoll geschildert. In dem laut Verlag auf Bestseller-Kurs befindlichen Buch beschreibt sie anschaulich, warum die Förderung von Hochbegabung kein überflüssiges oder elitäres Projekt ist. "Vielmehr geht es darum," so Helga Thieroff", "dass diese oftmals chronisch unterforderten und hochfrustrierten Kinder sich verstanden und wertgeschätzt fühlen, dass sie neue Interessengebiete entdecken, ihre außergewöhnlichen Talente weiterentwickeln und sie zum Wohl der Gesellschaft einsetzen können."Das Buch "Eulen nach Athen?" von Helga Thieroff und Eberhard Krumm ist im LIT-Verlag, Berlin, erschienen (ISBN 978-3-643-15898-6 (br.) / ISBN 978-3-643-35895-0 (pdf)). Jeder Buchkauf unterstützt die Zukunft begabter Kinder, denn die Autoren spenden ihr Honorar der Stiftung für begabte Kinder.Weitere Informationen und das neue Kursprogramm finden Sie auch unter www.kinder-college.de.Pressekontakt:Kinder-College e.V.Frau Helga ThieroffTel.: +49-2645-970261presse@kinder-college.deOriginal-Content von: Kinder-College e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183284/6387412