Frankfurt am Main (ots) -Wie hält man Unternehmen auf Erfolgskurs, wenn Künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle verändert, geopolitische Unsicherheit wächst und Cyberrisiken die Führung herausfordern? Antworten gibt das neue Buch "360 Grad Boardroom" von Klaus-Peter Stöppler, erschienen bei Diplomatic Council Publishing. Der Autor, Unternehmer, Executive Interim Manager und Board Advisor, liefert kein theoretisches BWL-Lehrbuch, sondern einen Leitfaden aus der Praxis für Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Beiräte und Unternehmer.Praxis statt Theorie"Strategie muss sich bewähren" - diese Botschaft steht über dem Buch. Klaus-Peter Stöppler beschreibt nicht, wie Unternehmensführung im Lehrbuch funktionieren sollte, sondern was in der täglichen Arbeit von Leitung und Gremien tatsächlich trägt. Klare Leitthesen, konkrete Fallmuster und praxistaugliche Arbeitsinstrumente machen das Werk zu einem Standardwerk für die moderne Unternehmensführung und die Gremien, die sie begleiten. Im Mittelpunkt steht die eigene Führungsarbeit: Richtung geben, Menschen führen, Ressourcen einsetzen und Entscheidungen in wirksames Handeln übersetzen.Die Fragen von heute: KI, Risiken, Cybersecurity, GeopolitikDas Buch greift die Themen auf, die Entscheider heute beschäftigen. Wie lässt sich die Balance zwischen Dynamik, Effizienz und Resilienz halten? Wie werden Risiken früh sichtbar und Wachstum möglich? Wie gewinnen Unternehmen durch KI tatsächlich an Leistungsfähigkeit? Zwei eigene Kapitel widmen sich der Frage, wie KI vom Anwendungsfall zum Geschäftsmodell geführt wird und wie KI und digitale Risiken verantwortlich gesteuert werden. Dabei setzt der Autor auf nüchterne Prüfung statt pauschaler Begeisterung: Digitalisierung beginnt für ihn vor dem KI-Piloten, bei Datenqualität, Prozessen und der Haltung der Organisation. Weitere Kapitel behandeln die Beurteilung von Risiken in ihrer Verbindung, Liquidität als Entscheidungsspielraum, die Übersetzung von Geopolitik in Unternehmensentscheidungen, Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken, Nachhaltigkeit sowie die Führung in kritischen Situationen.18 Leitthesen und Werkzeuge für den FührungsalltagDen Auftakt bilden 18 Leitthesen, etwa "Gute Governance schafft Entscheidungen, nicht Bürokratie", "Risiko ist eine Führungsaufgabe, keine Compliance-Übung" und "Die Auseinandersetzung mit KI ist eine unternehmerische Führungsaufgabe". In fünf Teilen geht es um Verantwortung und Rollen, Entscheidungen und Steuerung, Transformation und Umsetzung sowie um Werkzeuge für die Führungspraxis - darunter Leitungssitzungen, die auf Entscheidungen ausgerichtet sind, ein Führungs- und Governance-Check, die ersten hundert Tage als Unternehmensleitung und eine Entscheidungswerkstatt. Ein eigener Teil nutzt die Bauwirtschaft als Stresstest: An konkreten Projekten wird besonders anschaulich, wie Entscheidungen, Risiken und Zahlungsströme zusammenwirken. Leser aus Industrie, Handel und Dienstleistungen können diese Fragen gezielt auf das eigene Unternehmen übertragen.Ein Autor vom Handwerk bis an die UnternehmensspitzeWas das Buch besonders macht, ist der Werdegang seines Autors. Klaus-Peter Stöpplers Weg führt vom Handwerk über das Studium des Bauingenieurwesens bis an die Unternehmensspitze. Er hat Unternehmen geführt, Ergebnisverantwortung getragen, Strategien unter realen Bedingungen umgesetzt und Aufsichtsgremien geleitet. Seine Erfahrung ist durch Tätigkeiten in Bauwirtschaft, Immobilien, Energie und Industrie geprägt - in Situationen wie Wachstum, Restrukturierung, Projektkrisen und Turnaround. Als langjähriger Interim Manager wird er gerade dann an Bord geholt, wenn Unternehmen unter schwierigen Bedingungen verändert und zukunftsfähig gemacht werden müssen. Häufig begleitet er Veränderungsprozesse zudem in verantwortlicher Funktion in Aufsichtsgremien; er verfügt über das Zertifikat "Qualifizierter Aufsichtsrat". Aus dem Handwerk ist ihm ein einfacher Maßstab geblieben: Eine Verbindung muss halten - ob sie trägt, zeigt sich unter Belastung.Klaus-Peter Stöppler hat bereits als Mitautor an vier Büchern des Verlags mitgewirkt, darunter "Firmen-Fitness" und "Turnaround-Management". "360 Grad Boardroom" ist sein erstes Einzelwerk. "Die Kombination aus Bodenhaftung, einem außergewöhnlich breiten Spektrum an Führungsverantwortung und umfassender Gremienerfahrung des Autors hebt dieses Werk weit über herkömmliche Managementbücher hinaus", schreibt der Verlag.ANFORDERUNG VON REZENSIONSEXEMPLAREN FÜR JOURNALISTENJournalisten können Rezensionsexemplare per E-Mail an presse@diplomatic-council.org anfordern. Wir bitten um Verständnis, dass diese als E-Book zur Verfügung gestellt werden. Um eine Nachricht mit dem Link zur Veröffentlichung an presse@diplomatic-council.org wird gebeten.Der Autor steht auf Wunsch für Interviews und/oder Fachartikel zur Verfügung.Buchinfo: "360 Grad Boardroom - Strategien für Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Beiräte und Unternehmer", Klaus-Peter Stöppler, Diplomatic Council Publishing, ISBN: 978-3-98674-214-0 (Hardcover), 978-3-98674-215-7 (E-Book). 300 Seiten. www.dcb-verlag.deDas Diplomatic Council (DC) ist ein globaler Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Weitere Informationen: www.diplomatic-council.orgWeitere Informationen: Web: www.diplomatic-council...-stoeppler (http://www.diplomatic-council.org/klaus-peter-stoeppler), E-Mail: info@diplomatic-council.orgWeitere Bücher des Verlags:Machtfaktor Technologie - Wer Schlüsseltechnologien wie KI, Raumfahrt und Robotik beherrscht, prägt Wirtschaft, Politik und Sicherheit; Dr. Tobias Voss; ISBN 978-3-98674-270-6; 188 Seiten.Turnaround-Management - Restrukturierung in der Praxis. Wenn es um das Überleben geht; Dr. Harald Schönfeld (Hrsg.), Jan Beutnagel, Ulf Camehn, Eckhart Hilgenstock, Christian Jung, Klaus-Peter Stöppler, Paul Stricker, Jane Enny van Lambalgen; ISBN 978-3-98674-210-2; 312 Seiten.Firmen-Fitness - So machen wir Unternehmen fit für die Zukunft. Interim Manager berichten aus der Praxis; Dr. Harald Schönfeld (Hrsg.), Ulvi I. Aydin, Friedhelm Best, Jan Beutnagel, Ulf Camehn, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Christian Jung, Jane Enny van Lambalgen, Dr. Sven Mues, Ulrich Schmidt, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich, Paul Stricker, Dr. Andreas Vieweg; ISBN 978-3-98674-207-2; 252 Seiten.Das Peter-Prinzip mit Dunning-Kruger-Effekt - Warum in Politik und Wirtschaft häufig die Falschen an der Spitze sind; Alexander J. König; ISBN 978-3-98674-199-0; 168 Seiten.Sicherheit im All - Wie wir Europa im Weltraum verteidigen; Prof. Dr. Heinrich Kreft, Andreas Dripke, Jochen M. Richter (Hrsg.); ISBN 978-3-98674-196-9; 572 Seiten.China versus USA - Kampf um die Vorherrschaft; Dr. Horst Walther et al.; ISBN 978-3-947818-63-1; 280 Seiten.Dark Sea - Unsichtbarer Ozean der Neuen Weltordnung. Machtkampf um die Meere: Schattenflotten, digitale Infrastrukturen, Rohstoffe, Sicherheit; Claude Piel; ISBN 978-3-98674-155-6; 240 Seiten.Die 5. Revolution: KI + Roboter - Wie Künstliche Intelligenz und Robotik unseren Alltag, unser Arbeitsleben und unsere Gesellschaft fundamental verändern; Harald Müller, Astrid Orthmann; ISBN 978-3-98674-201-0; 288 Seiten.ANFORDERUNG VON REZENSIONSEXEMPLAREN FÜR JOURNALISTENJournalisten können Rezensionsexemplare per E-Mail an presse@diplomatic-council.org anfordern. Wir bitten um Verständnis, dass diese ausschließlich als E-Book zur Verfügung gestellt werden. Um eine Nachricht mit dem Link zur Veröffentlichung an presse@diplomatic-council.org wird höflichst gebeten.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.orgPresseagentur: euromarcom public relations, E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: Klaus-Peter Stöppler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179090/6387436