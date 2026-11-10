Das IMMERSIO-System von XING halbiert den Platzbedarf von Batterien und bietet zugleich dauerhaft hohe Leistung und aktiven Brandschutz

AMSTERDAM, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, ein taiwanesischer Hersteller von Batteriesystemen und Pionier auf dem Gebiet der Immersionskühlung, präsentiert sein maritimes Batteriesystem IMMERSIO CTP auf der Metstrade 2026. Die Messe findet vom 17. bis 19. November im RAI Amsterdam statt. Nach seiner Europapremiere auf der SMM Hamburg 2026 wird IMMERSIO CTP nun auf der weltweit führenden Fachmesse für maritime Freizeitausrüstung vorgestellt. Das System eröffnet einen kompakten, leistungsstarken und brandsicheren Weg zur Elektrifizierung.

Entwickelt für die Elektrifizierung anspruchsvoller maritimer Anwendungen

IMMERSIO CTP basiert auf der patentierten Immersionskühlungsarchitektur von XING. Dabei ist jede einzelne Batteriezelle vollständig in ein dielektrisches Kühlmittel eingetaucht. Das System befindet sich derzeit im DNV-Typzulassungsverfahren und ist in zwei Ausführungen erhältlich: als 400-V-Version mit hoher Energiedichte und als 800-V-Version für hohe Leistungsanforderungen. Da die Wärme direkt an jeder einzelnen Zelle abgeführt wird, ermöglicht das System dauerhaft hohe Leistungsabgabe, wirkt aktiv einem thermischen Durchgehen entgegen und verhindert die Brandausbreitung zwischen den Zellen.

Energiedichte auf Spitzenniveau: Das System bietet die doppelte Energiedichte herkömmlicher Schiffsbatterien und eine um bis zu 15 % höhere volumetrische Energiedichte als andere fortschrittliche Batteriesysteme auf dem Markt. Dies spart Raum und Gewicht und eröffnet so neue Kapazitäten für Kabinen, Stauraum oder mehr Reichweite.

Das System bietet die doppelte Energiedichte herkömmlicher Schiffsbatterien und eine um bis zu 15 % höhere volumetrische Energiedichte als andere fortschrittliche Batteriesysteme auf dem Markt. Dies spart Raum und Gewicht und eröffnet so neue Kapazitäten für Kabinen, Stauraum oder mehr Reichweite. Aktive Brandsicherheit: In mehreren Sicherheitstests wurde die Wirksamkeit des Systems bestätigt: Sobald ein thermisches Durchgehen ausgelöst wird, wirkt das System diesem unmittelbar entgegen und eliminiert so das Risiko einer fatalen Kettenreaktion von Zelle zu Zelle. Bei einem dreifachen Nageldurchdringungstest sinkt die Zelltemperatur innerhalb von etwa 10 Sekunden von 1.500 °C auf unter 100 °C.

In mehreren Sicherheitstests wurde die Wirksamkeit des Systems bestätigt: Sobald ein thermisches Durchgehen ausgelöst wird, wirkt das System diesem unmittelbar entgegen und eliminiert so das Risiko einer fatalen Kettenreaktion von Zelle zu Zelle. Bei einem dreifachen Nageldurchdringungstest sinkt die Zelltemperatur innerhalb von etwa 10 Sekunden von 1.500 °C auf unter 100 °C. Kontinuierliche 3C-Leistung: Die 800-V-Hochleistungsversion ermöglicht eine anhaltend hohe Entladeleistung und ein schnelles Laden für Hochleistungsboote, Beiboote und schnell fahrende Schiffe.

Die 800-V-Hochleistungsversion ermöglicht eine anhaltend hohe Entladeleistung und ein schnelles Laden für Hochleistungsboote, Beiboote und schnell fahrende Schiffe. Flexibel skalierbar bis in den MWh-Bereich: Größe und Kapazität lassen sich von einigen zehn kWh bis hin zu mehreren MWh skalieren und so an unterschiedliche Rumpfabmessungen anpassen. Dies reduziert den Entwicklungsaufwand für Werften und Hersteller, die Elektro- und Hybridmodelle entwickeln.





Royce Hong, Chairman und CEO von XING Mobility: "Auf See gelten höchste Anforderungen an Sicherheit und Leistung. XING begann mit einem elektrischen Supersportwagen und hat seine Technologie anschließend im Dauereinsatz schwerer Maschinen und Industrieanwendungen kontinuierlich weiterentwickelt. Jeder dieser Schritte hat uns auf diese Herausforderung vorbereitet. Mit IMMERSIO CTP können sich alle an Bord auf eine Batterie verlassen, die ebenso sicher wie leistungsstark ist."

Auf dem Wasser bewährt: von Taiwan bis in österreichische Gewässer

IMMERSIO-Batteriesysteme sind bereits auf Schiffen im Einsatz. Das emissionsfreie Schiff Porrima P111 wurde in Taiwan mit einem IMMERSIO-Batteriesystem zu Wasser gelassen und hat seine Zuverlässigkeit bereits unter Bedingungen auf offener See unter Beweis gestellt. Auch das neueste Schiff des österreichischen Elektroboot-Spezialisten Smart IQ ist mit einem IMMERSIO-System ausgestattet. Die Inbetriebnahme und die Tests zur Systemintegration wurden im April 2026 abgeschlossen.

IMMERSIO CTP auf der Metstrade erleben

Am Stand 03.121 können Besucher ein maßstabsgetreues Modell von IMMERSIO CTP besichtigen, das die immersionsgekühlte Cell-to-Pack-Architektur veranschaulicht. Außerdem haben sie die Gelegenheit, sich mit dem Entwicklungsteam von XING über die Integration des Systems in Schiffe auszutauschen. Gesprächstermine können vorab unter https://www.xingmobility.com/en/newsroomActivities vereinbart werden.

Metstrade 2026

Datum: 17.-19. November 2026

Veranstaltungsort: RAI Amsterdam, Niederlande

Stand: Halle 3, Stand 03.121

Über XING Mobility

XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von immersionsgekühlten Hochvolt-Batteriesystemen. Mit der Entwicklung von Taiwans erstem elektrischen Supersportwagen, dem MISS R, legte das Unternehmen den Grundstein für seine Kernkompetenzen in den Bereichen maximale momentane Leistungsabgabe, Stabilität bei hochfrequenten dynamischen Lasten und präzise Leistungsregelung unter extremen Bedingungen. Im Jahr 2024 errichtete XING Mobility die weltweit erste Serienproduktionsanlage für immersionsgekühlte Batteriesysteme und stellte IMMERSIO Matrix vor - eine einheitliche Batteriearchitektur auf Basis von Immersionskühlung, bei der Kühlung, Struktur, Sicherheit und Steuerung als vollständig integriertes Gesamtsystem konzipiert sind. Seitdem wurde die Plattform auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, maritime Anwendungen, Energiespeicherung und die Infrastruktur von KI-Rechenzentren ausgeweitet.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6f13af7-5eed-4ae7-b5e1-cfc9da5b16be

Abby Kuo (abby@xingmobility.com)