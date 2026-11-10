Berlin (ots) -Furioser Start für die APOTHEKENTOUR 2027: Nur wenige Tage nach Öffnung der Anmeldungen haben sich bereits mehr als 6.000 Apotheker:innen, PTA und PKA ihr kostenfreies Ticket für die kommende Saison gesichert. Nach dem Rekordjahr 2026 mit mehr als 29.700 Gästen wird die Tour auch 2027 ihre Rolle als größte Eventserie für Apotheke & Pharma in Deutschland unterstreichen. Rund 30.000 Besucher:innen werden 2027 erwartet."Mehr als 6.000 Anmeldungen in nur wenigen Tagen sind für uns ein starkes Signal", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Die APOTHEKENTOUR ist für unsere Besucher:innen aus ganz Deutschland längst mehr als nur ein Event. Sie ist für viele Apothekenteams zu einem festen Treffpunkt geworden, an dem Wissen, Marken, Austausch und Community zusammenfinden. Genau dieses Erlebnis werden wir 2027 erneut weiterentwickeln - mit neuen Angeboten und Features vor Ort und mit der Einführung unseres neuen APOTHEKENTOUR Club."Die Tour startet 2027 erstmals in Hamburg: Am 13. und 14. Februar 2027 geht es im CCH Hamburg los. Insgesamt stehen erneut zwölf Tourstopps auf dem Programm. Mit Kassel, Dresden, Heilbronn und Freiburg kommen gleich vier neue Städte hinzu. Das Saisonfinale steigt Ende Oktober in besonderer Kulisse: im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin. Bis zu 50 teilnehmende Unternehmen präsentieren sich und ihre Marken im Ausstellungsbereich oder auch bei bis zu vier Vorträgen je Wochenende in den Lounges.Auch inhaltlich schlägt die Event-Roadshow 2027 das nächste Kapitel auf. Mit der neuen Tech-Area "APOTHEKENTOUR Labor" bekommen digitale Innovationen, neue Technologien und Gadgets für die Apotheke einen eigenen Raum. Eine neu gestaltete Chillout-Area schafft zusätzliche Möglichkeiten für Entspannung zwischen den Besuchen von Messeständen und Lounges. Schwerpunktthemen mit Impfen, Diagnostik und pharmazeutische Dienstleistungen runden das Portfolio ab. Zusätzlich dürfen sich die Teilnehmenden der APOTHEKENTOUR 2027 auf den neuen APOTHEKENTOUR CLUB freuen - eine exklusive Community-Plattform, die das Tour-Erlebnis ganzjährig um zusätzliche digitale und Live-Angebote ergänzt. Für registrierte Teams aus Vor-Ort-Apotheken ist das Gesamterlebnis wie immer komplett kostenfrei, inklusive bester Verpflegung und Goodie Bag.Da die begehrten Ticketkontingente pro Standort begrenzt sind, lohnt sich schnelles Handeln: Die kostenfreie Anmeldung ist seit wenigen Tagen freigeschaltet: www.apothekentour.deDie Termine der APOTHEKENTOUR 2027:- 13./14. Februar: Hamburg, CCH- 27./28. Februar: Duisburg, Kraftzentrale- 6./7. März: München, Eisbach Studios- 3./4. April: Rostock, Hansemesse- 17./18. April: Heilbronn, Intersport Arena- 22./23. Mai: Köln, Messe- 5./6. Juni: Mainz, Halle 45- 19./20. Juni: Kassel, Messe- 18./19. September: Freiburg, Messe- 16./17. Oktober: Hannover, Eilenriedehalle- 23./24. Oktober: Dresden, Messe- 30./31. Oktober: Berlin, Flughafen TempelhofDie APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE bringt Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken mit Unternehmen und Marken aus dem Gesundheitsmarkt zusammen. Im Mittelpunkt stehen Fachwissen, persönliche Begegnungen und der direkte Dialog in einem Eventformat, das sich seit dem Start 2022 kontinuierlich weiterentwickelt hat. Weitere Informationen und Termine unter www.apothekentour.de.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:PressekontaktELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURConstantin ArensFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/6387437