Recklinghausen (ots) -Wer sein Haus oder seine Eigentumswohnung privat verkaufen möchte, will häufig vor allem eines: die Maklerprovision sparen. Doch was zunächst nach einer finanziell sinnvollen Entscheidung aussieht, kann schnell teuer werden. Bereits eine Fehleinschätzung von fünf Prozent bedeutet bei einem Immobilienwert von 300.000 Euro eine Differenz von 15.000 Euro. Gerade im Ruhrgebiet, wo sich Immobilien hinsichtlich Lage, Zustand und Nachfrage erheblich unterscheiden können, ist eine realistische Bewertung entscheidend. Marlon Müller von Brummelt & Müller Immobilien GmbH erklärt, welche Fehler beim privaten Immobilienverkauf besonders häufig auftreten und warum eine erfolgreiche Vermarktung weit mehr erfordert als ein Inserat auf einem Immobilienportal.Warum Eigentümer den Wert ihrer Immobilie häufig falsch einschätzenWer eine Immobilie privat verkaufen möchte, steht zunächst vor einer grundlegenden Frage: Was ist das Haus oder die Wohnung tatsächlich wert? Viele Eigentümer orientieren sich an vergleichbaren Angeboten auf Immobilienportalen. Doch die dort veröffentlichten Preise entsprechen nicht zwangsläufig den tatsächlich erzielten Verkaufspreisen.Hinzu kommt die emotionale Bindung. Wer jahrzehntelang in einer Immobilie gelebt, sie selbst modernisiert oder innerhalb der Familie übernommen hat, bewertet bestimmte Eigenschaften häufig anders als potenzielle Käufer."Wenn Eigentümer ihre Immobilie deutlich zu teuer anbieten, bleibt die Nachfrage häufig aus. Wird sie dagegen zu günstig inseriert, besteht das Risiko, dass erhebliches Verkaufspotenzial verschenkt wird", erklärt Marlon Müller von Brummelt & Müller Immobilien.Eine professionelle Immobilienbewertung (https://www.bundm-immobilien.de/immobilienbewertung) berücksichtigt deshalb nicht nur aktuelle Vergleichsangebote, sondern auch die Entwicklung vergleichbarer Objekte, deren Vermarktungsdauer sowie Lage, Ausstattung und Zustand.Zu hoher Angebotspreis: Warum Immobilien zum Ladenhüter werdenBesonders problematisch ist nach Marlon Müllers Erfahrung ein überhöhter Angebotspreis. Viele Privatverkäufer kalkulieren bewusst einen großzügigen Verhandlungsspielraum ein. Bleiben die Anfragen aus, wird der Preis nach einigen Wochen reduziert.Gerade auf regionalen Immobilienmärkten wie in Recklinghausen und anderen Städten des Ruhrgebiets kann diese Strategie nach hinten losgehen. Kaufinteressenten beobachten Angebote häufig über längere Zeit und erkennen, wenn eine Immobilie trotz Preissenkung weiterhin verfügbar ist."Wenn eine Immobilie seit Monaten online steht, fragen sich Interessenten irgendwann, warum sie noch niemand gekauft hat. Das kann die Verhandlungsposition des Verkäufers erheblich schwächen", erläutert Marlon Müller.Auch ein zu niedriger Angebotspreis ist nicht automatisch ein Vorteil. Werden gleichzeitig schlechte Fotos verwendet, wichtige Informationen weggelassen oder ungeeignete Vermarktungsplattformen gewählt, kann selbst eine attraktive Immobilie hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.Schlechte Fotos und fehlende Informationen kosten KaufinteressentenZu den häufigsten Fehlern beim Hausverkauf gehört eine unzureichende Präsentation. Wenige Handyfotos, unvollständige Objektbeschreibungen oder fehlende Grundrisse erschweren es Kaufinteressenten, sich ein realistisches Bild von der Immobilie zu machen.Dabei entscheidet häufig schon der erste Eindruck darüber, ob ein Interessent überhaupt eine Besichtigung vereinbart.Brummelt & Müller Immobilien setzt deshalb auf professionelle Immobilienfotografie, aussagekräftige Exposés und eine strukturierte Vermarktung. Dazu können auch Drohnenaufnahmen, Videos und aufbereitete Grundrisse gehören."Ein professioneller Immobilienfotograf beschäftigt sich jeden Tag damit, Immobilien bestmöglich darzustellen. Das ist etwas anderes, als nebenbei ein paar Fotos mit dem Smartphone zu machen", so Marlon Müller.Entscheidend sei jedoch nicht eine einzelne Maßnahme, sondern das Zusammenspiel aus Preisgestaltung, Präsentation und Vermarktungsstrategie (https://www.bundm-immobilien.de/unser-verkaufsprozess).Warum zu wenige Besichtigungen den Verkauf gefährden könnenWer eine Immobilie ohne Makler verkaufen möchte, versucht häufig, den zeitlichen Aufwand möglichst gering zu halten. Manche Eigentümer verlangen deshalb bereits vor der ersten Besichtigung eine Finanzierungsbestätigung.Aus Sicht von Marlon Müller kann eine solche Einschränkung jedoch dazu führen, dass potenzielle Käufer unnötig ausgeschlossen werden."Je mehr ernsthafte Kaufinteressenten wir für eine Immobilie gewinnen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen marktgerechten Verkaufspreis erzielen", erklärt der Immobilienexperte.Bei Brummelt & Müller Immobilien werden Interessenten deshalb zunächst telefonisch kontaktiert. Dabei lassen sich grundlegende Fragen klären und offensichtlich ungeeignete Anfragen herausfiltern, ohne den Kreis möglicher Käufer vorschnell einzuschränken.Auch die Besichtigung selbst sollte sorgfältig vorbereitet sein. Eine gepflegte Immobilie, vollständige Informationen und ein klar strukturierter Ablauf können entscheidend dazu beitragen, dass Interessenten eine fundierte Kaufentscheidung (https://www.bundm-immobilien.de/kaufberatung) treffen.Denn neben dem Preis spielt auch das persönliche Gefühl eine wichtige Rolle. Käufer müssen sich vorstellen können, künftig in der Immobilie zu leben.Unvollständige Unterlagen und verschwiegene Mängel werden zum RisikoEin weiterer häufig unterschätzter Bereich beim privaten Immobilienverkauf sind die erforderlichen Unterlagen. Dazu gehören je nach Objekt unter anderem Grundbuchinformationen, Grundrisse, Wohnflächenangaben, Energieausweis und weitere Dokumente, die Kaufinteressenten oder finanzierende Banken benötigen.Fehlen wichtige Unterlagen, kann sich der Verkaufsprozess erheblich verzögern. Im ungünstigen Fall scheitert eine bereits weit fortgeschrittene Kaufentscheidung."Wir prüfen vor der Vermarktung nicht nur die Angaben in den vorhandenen Unterlagen, sondern auch deren Vollständigkeit. Fehlen wichtige Dokumente, organisieren wir deren Beschaffung oder Erstellung", erläutert Marlon Müller.Besondere Vorsicht ist zudem bei bekannten Mängeln geboten. Feuchtigkeitsschäden, undichte Leitungen oder andere erhebliche Probleme sollten gegenüber Kaufinteressenten transparent behandelt werden. Werden offenbarungspflichtige Mängel arglistig verschwiegen, können unter bestimmten Voraussetzungen Schadensersatzansprüche oder sogar eine Rückabwicklung des Kaufvertrags drohen.Auch ein Immobilienmakler kann Verkäufer nicht vollständig von ihren rechtlichen Pflichten entbinden. Umso wichtiger sind sorgfältige Angaben und eine nachvollziehbare Dokumentation.Immobilie ohne Makler verkaufen: Ist die gesparte Provision wirklich ein Vorteil?Grundsätzlich kann jeder Eigentümer sein Haus oder seine Wohnung selbst verkaufen. Entscheidend ist jedoch, ob ausreichend Marktkenntnis, Zeit und Erfahrung vorhanden sind, um den gesamten Prozess professionell zu organisieren.Von der Immobilienbewertung über die Vermarktung und Besichtigungen bis zu Preisverhandlungen und der Vorbereitung des Notartermins sind zahlreiche Entscheidungen zu treffen."Wer bei einer Immobilie im Wert von 300.000 Euro nur fünf Prozent daneben liegt, spricht bereits über 15.000 Euro. Bei solchen Summen sollte man genau überlegen, wie viel Vorbereitung und Fachwissen man in den Verkauf investiert", sagt Müller.Die Maklerprovision bleibt dabei ein Kostenfaktor, der gegen die Leistungen und den möglichen Mehrwert einer professionellen Vermarktung abgewogen werden muss. Ein höherer Verkaufspreis ist auch mit Makler nicht garantiert.Fazit: Ein erfolgreicher Immobilienverkauf beginnt mit der richtigen VorbereitungOb Einfamilienhaus in Recklinghausen oder Eigentumswohnung in einer anderen Stadt des Ruhrgebiets: Wer seine Immobilie verkaufen möchte, sollte den Aufwand und die finanziellen Risiken nicht unterschätzen.Ein realistischer Angebotspreis, vollständige Unterlagen, professionelle Fotos und eine strukturierte Interessentenbetreuung schaffen wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkauf.Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht allein, ob sich beim Immobilienverkauf die Maklerprovision sparen lässt. Vielmehr sollten Eigentümer prüfen, mit welcher Verkaufsstrategie (https://www.bundm-immobilien.de/unser-verkaufsprozess) sie unter Berücksichtigung aller Kosten das bestmögliche Ergebnis erzielen können.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.bundm-immobilien.dePressekontakt:Brummelt & Müller Immobilien GmbHAm Lohtor 445657 RecklinghausenTelefon: 02361 9910929E-Mail: info@bundm-immobilien.dePressekontaktredaktion@dimaconceptwww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Brummelt & Müller Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183016/6387457