Elmos Semiconductor setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort und überzeugt mit starken Quartalszahlen. Der Halbleiterspezialist steigert seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um mehr als 18 Prozent, während das operative EBIT um 29 Prozent zulegt. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung nach neun Monaten: Der operative Gewinn wächst um knapp 34 Prozent, der bereinigte Free Cashflow sogar um 61 Prozent. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds bestätigt Elmos seine Jahresprognose. Kann die Elmos Aktie von dieser starken Entwicklung profitieren? Elmos Semiconductor: Umsatz und Gewinn wachsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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