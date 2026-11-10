HENSOLDT legt die Messlatte deutlich höher: Der Rüstungselektronik-Spezialist will seinen Umsatz bis 2035 auf 10 Milliarden Euro steigern und bestätigt gleichzeitig das Ziel von 6 Milliarden Euro für 2030. Auf dem Kapitalmarkttag in London präsentiert der Konzern konkrete Pläne zum massiven Ausbau seiner Produktionskapazitäten, zur internationalen Expansion und zum Aufbau neuer Softwaregeschäfte. Mit einem Rekordauftragsbestand von 10,4 Milliarden Euro und einer Projektpipeline von rund 110 Milliarden Euro sieht sich HENSOLDT für ein Jahrzehnt starken Wachstums gerüstet. Was bedeutet das für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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