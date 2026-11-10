München (ots) -Stephan Buchner verstärkt ab dem 1. November als Partner das deutsche Beraterteam der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles. Vom Münchner Büro aus wird er innerhalb der globalen Consumer Markets Practice Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie, dem Handel sowie den Bereichen Medien, Entertainment und Sport bei der Besetzung von Top-Führungspositionen beraten und begleiten.Der promovierte Betriebswirt begann seine Laufbahn bei Bertelsmann, wo er unter anderem als Assistent des Vorstandsvorsitzenden und später als Geschäftsführer von Tochtergesellschaften in den USA, Kanada und der Schweiz zur Weiterentwicklung des Medienunternehmens beitrug. 1997 wechselte er zu Egon Zehnder. Stephan Buchner führte dort insgesamt zehn Jahre die deutsche Consumer Practice, war Mitglied der globalen Consumer Practice Group und zuletzt Teil des deutschen Leadership Teams.Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Es freut mich sehr, dass wir mit Stephan Buchner einen der renommiertesten Berater des deutschen Executive Search überzeugen konnten, zu uns zu kommen. Seine Erfahrung und Vernetzung positionieren uns auf höchstem Niveau."Neben Stephan Buchner konnte Heidrick & Struggles auch Nicole Hochhaus gewinnen. Frau Hochhaus war nahezu 20 Jahre für Egon Zehnder tätig und arbeitete die vergangenen Jahre eng mit Stephan Buchner zusammen, wobei sie Unternehmen der Konsumgüterindustrie neben der Suche nach Führungskräften auch in den Bereichen Führung, Nachfolge und Talentmanagement unterstützte. Nicole Hochhaus ist seit dem 1. Oktober Teil der weltweiten Consumer Market Practice von Heidrick & Struggles und arbeitet als Beraterin vom Münchner Büro aus.Mit Thalia Ucksche und Alexander Liolios gewinnt Heidrick & Struggles zwei weitere Partner, die langjährige internationale Erfahrung in Healthcare und Life Sciences mit unterschiedlichen, komplementären Perspektiven verbinden.Thalia Ucksche besitzt langjährige internationale Führungserfahrung in Pharma und Biotech mit Expertise in Strategie, Transformation und Executive Search. Vor ihrem Wechsel zu Heidrick & Struggles war sie bei Spencer Stuart tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei Novartis und Sandoz inne sowie Stationen bei McKinsey und Oliver Wyman. Die promovierte Biochemikerin verfügt über einen wissenschaftlichen Hintergrund in der biomedizinischen Forschung.Alexander Liolios verfügt über umfassende internationale Führungserfahrung als CFO, CEO, Gründer und Aufsichtsrat in Healthcare, Pharma und MedTech. Er verbindet damit operative Führungs- und Board-Erfahrung mit Executive Search und der Beratung von Unternehmen in anspruchsvollen Führungs- und Transformationssituationen. Vor seinem Wechsel zu Heidrick & Struggles gehörte er bei Spencer Stuart den globalen Healthcare und CFO Practices an. Zuvor war der Jurist und Betriebswirt unter anderem bei Novartis und Sandoz tätig.Beide werden von München aus international arbeiten und Teil globaler Practices sein.Nicolas von Rosty sagt: "Nach einem wirtschaftlich sehr guten Geschäftsjahr setzen wir mit den vier neuen, hochqualifizierten Beratern, die nun zu uns stoßen, unseren Wachstumskurs fort und belegen die hohe Attraktivität unserer Unternehmens-Marke im deutschen Markt. Auch durch die Neuzugänge ist die Parität zwischen Frauen und Männern unseres Berater-Teams weiterhin gewährleistet."Über Heidrick & Struggleswww.heidrick.com.AnsprechpartnerDr. Nicolas von Rosty, Managing Partner Deutschland, nvonrosty@heidrick.comPressekontakt:Für PresseanfragenDr. Klaus Westermeier Medienbüro+49 172 843 3232info@kwestermeier.deOriginal-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32539/6387492