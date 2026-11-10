Kreuztal/Ballenstedt (ots) -Die Krombacher Brauerei und das ROCKHARZ Festival gehen künftig gemeinsame Wege: Mit einer mehrjährigen Partnerschaft intensivieren beide Seiten ihre bereits bestehende Verbindung und schaffen die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit, die weit über das Angebot am Zapfhahn hinausgeht.Das ROCKHARZ zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Festivals der deutschen Rock- und Metal-Szene und steht für Gemeinschaft, Bodenständigkeit und ein familiäres Miteinander. Werte, die auch die Krombacher Brauerei seit jeher prägen. Gleichzeitig verbindet beide Partner eine gemeinsame Historie, auf die nun aufgebaut wird."Mit dem ROCKHARZ verbindet uns weit mehr als die Begeisterung für großartige Live-Musik und besondere Festivalerlebnisse. Vor allem teilen wir zentrale Werte wie Zusammenhalt, Verlässlichkeit und gesellschaftliches Engagement. Deshalb freuen wir uns sehr, diese Verbindung nun in einer langfristigen Partnerschaft weiter auszubauen", sagt Johanna Krumes, Regionalverkaufsdirektorin Krombacher Brauerei.Auch seitens des ROCKHARZ Festivals wird die neue Zusammenarbeit als konsequenter Schritt gesehen: "Wir freuen uns sehr mit der Krombacher Brauerei einen Partner an unserer Seite zu wissen, der bereits eine gemeinsame, erfolgreiche Historie mit dem ROCKHARZ teilt, das Festival kennt und sich schon in der Vergangenheit als engagiert und zuverlässig erwiesen hat", sagt Daniela Glogner, Veranstalterin des ROCKHARZ.Die Besucherinnen und Besucher des Festivals dürfen sich auf ein vielseitiges Angebot verschiedener Spezialitäten aus dem Produktsortiment der Krombacher Gruppe freuen. Dazu gehören unter anderem Krombacher Pils, Starnberger Hell sowie alkoholfreie Alternativen wie z. B. Krombacher o,0%.Im Rahmen der Partnerschaft sind neben dem Ausschank der beliebten Spezialitäten der Krombacher Gruppe auf dem Festivalgelände auch u. a. gemeinsame Baumpflanzaktionen geplant, mit denen beide Partner ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Handeln setzen. Darüber hinaus wollen sich Krombacher und ROCKHARZ künftig gemeinsam für die Sammel- und Spendenaktion "Glück in Dosen", sowie für weitere Nachhaltigkeits- und Inklusionsprojekte rund um das Festival einsetzen.Mit der neuen Partnerschaft möchten beide Seiten ihre gemeinsamen Werte sichtbar machen und das Festivalerlebnis für die ROCKHARZ-Community nachhaltig mitgestalten.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/6387491