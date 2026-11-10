Köln (ots) -- Bundesweit kostenlose Unterstützung per Telefon und online- Rund 44.400 Menschen haben die Schuldenhelpline in 20 Jahren genutzt- Digitale Bezahlangebote und steigende Lebenshaltungskosten stellen die Beratung vor neue HerausforderungenWenn Rechnungen liegen bleiben und Schulden wachsen, zählt rasche Hilfe. Seit 20 Jahren bietet die Schuldenhelpline der Schuldnerhilfe Köln bundesweit kostenlose Beratung per Telefon und online. Rund 44.400 Menschen haben das Angebot seit dem Start 2006 genutzt. Das Beratungsteam klärt akute Fragen, zeigt erste Handlungsmöglichkeiten auf und unterstützt mit Musterbriefen und Informationsmaterial. Mehrere Beratungskontakte sind möglich, etwa um die Wartezeit auf einen persönlichen Beratungstermin am Wohnort zu überbrücken. Die Stiftung Deutschland im Plus unterstützt die Schuldenhelpline seit vielen Jahren finanziell."Wir wollten ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, damit Menschen nicht erst Hilfe suchen, wenn ihre finanzielle Situation bereits außer Kontrolle geraten ist. Die vergangenen 20 Jahren haben gezeigt, wie wichtig dieser frühe Zugang ist. Schon ein erstes Gespräch hilft vielen Betroffenen, Druck und Belastungen abzubauen und neue Perspektiven zu gewinnen", sagt Franziska Matschke, Leiterin der Schuldnerhilfe Köln.Erstkontakt ohne HürdenDie Schuldenhelpline erreicht auch Menschen, für die der Besuch einer Beratungsstelle schwierig ist - etwa, weil sie nicht mobil sind oder sich wegen ihrer finanziellen Situation schämen. Telefon und Onlineberatung ermöglichen einen unkomplizierten ersten Kontakt und können bei Bedarf den Weg zu weiterführender Unterstützung vor Ort ebnen. So hilft das Angebot, Probleme frühzeitig anzugehen, bevor sie sich verfestigen."Wer finanzielle Sorgen hat, braucht frühzeitig eine Anlaufstelle, die zuhört und konkrete nächste Schritte aufzeigt", sagt Philipp Blomeyer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutschland im Plus. "Die Schuldenhelpline erleichtert diesen ersten Schritt und hilft Menschen, wieder Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Deshalb fördern wir das Angebot seit vielen Jahren und setzen uns dafür ein, dass diese Hilfe auch künftig erreichbar bleibt."Digitale Angebote verändern SchuldenAuch die Art, wie Schulden entstehen, hat sich verändert. Statt eines einzelnen größeren Kredits haben Menschen zunehmend mehrere kleinere Verbindlichkeiten bei unterschiedlichen Gläubigern - etwa durch Kleinkredite oder "Buy now, pay later"-Angebote. Kreditkarten, mobiles Bezahlen und In-App-Käufe können es zusätzlich erschweren, die eigenen Ausgaben im Blick zu behalten.Wenn mehrere Belastungen zusammenkommenHäufig treffen finanzielle Schwierigkeiten auf weitere Probleme wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder familiäre Belastungen. Hohe Lebenshaltungskosten und steigende Ausgaben für Wohnen und Energie verschärfen die Lage. Zugleich erschwert der angespannte Wohnungsmarkt den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. Auch Altersarmut beschäftigt das Beratungsteam zunehmend."Die Lebenswelt der Ratsuchenden hat sich verändert. Wir passen unsere Beratung daran an, um Menschen weiterhin möglichst früh Orientierung zu geben und sie dabei zu unterstützen, passende nächste Schritte zu finden", sagt Véronique Stübinger, Beraterin der Schuldenhelpline.So erreichen Betroffene die SchuldenhelplineDie Schuldenhelpline ist ein bundesweites Angebot der Schuldnerhilfe Köln gGmbH. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und kann auch anonym genutzt werden. Unter 0800/5035851 erreichen Ratsuchende das Team mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind kostenlos. Wer lieber schreibt, kann sich nach einmaliger Registrierung über ein geschütztes Onlineportal an das Beratungsteam wenden. Anfragen lassen sich unabhängig von den Telefonzeiten stellen. Das Team antwortet innerhalb von maximal vier Werktagen.Das Onlineportal der Schuldenhelpline finden Sie hier: Onlineberatung (https://www.schuldenhelpline.de/unser-service/seiten/onlineberatung)Spenden sichern den Zugang zu HilfeDamit Menschen auch künftig schnell und unkompliziert Unterstützung erhalten und das nicht-kommerzielle Angebot langfristig gesichert und weiterentwickelt werden kann, braucht die Schuldenhelpline finanzielle Unterstützung durch Förderer und Spender. Frühzeitige Hilfe kann verhindern, dass aus einer finanziellen Krise eine dauerhafte Überschuldung wird. Davon profitieren die Betroffenen und die Gesellschaft: Erfolgreiche Prävention hilft, soziale Folgekosten zu vermeiden, und stärkt die wirtschaftliche Teilhabe.Ihre Unterstützung trägt dazu bei, die kostenlose Telefon- und Onlineberatung aufrechtzuerhalten: Schuldenhelpline unterstützen (https://www.schuldenhelpline.de/ueber-uns/unterstuetzen-sie-unsere-arbeit)Schuldnerhilfe Köln gGmbHDie Schuldnerhilfe Köln begleitet Menschen auf dem Weg aus der Überschuldung. Mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten, präventiver Bildungsarbeit sowie einer kostenlosen bundesweiten Telefon- und Online-Beratung leistet sie einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Stabilisierung und gesellschaftlichen Teilhabe.Stiftung Deutschland im PlusDie Stiftung Deutschland im Plus setzt sich für die Prävention privater Überschuldung in Deutschland ein. Sie fördert finanzielle Bildung, unterstützt die Überschuldungsforschung und ermöglicht mit ihrer Förderung der Schuldenhelpline eine kostenlose und anonyme Beratung für Menschen in finanziellen Notlagen.Mehr Informationen unter: www.deutschland-im-plus.dePressekontakt:Franziska MatschkeSchuldnerhilfe Köln gGmbHTelefon: 0221 346140, E-Mail: info@schuldnerhilfe-koeln.deMehr Informationen unter: https://www.schuldenhelpline.de/Original-Content von: Deutschland im Plus - Die Stiftung für private Überschuldungsprävention, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71917/6387485