Highlights:

Vier zusätzliche Bohrlöcher, RIFT26-025 bis RIFT26-028, ergaben breite Abschnitte mit einer starken REO-Mineralisierung, sodass die Zone Trinity in Richtung Westen und Nordwesten erweitert wird.

RIFT26-026: 2,52 % REO[1] über 223,3 m, einschließlich vier einzelner Abschnitte mit 3,43 % REO über 26,3 m, 3,06 % REO über 20,9 m, 3,54 % REO über 38,7 m und 3,01 % REO über 22,2 m (siehe Abbildungen 1-2)

RIFT26-025: 2,49 % REO über 123,3 m, einschließlich 3,45 % REO über 37,1 m, einschließlich 4,03 % REO über 6,6 m (siehe Abbildungen 1 und 3) Mit RIFT26-025 und RIFT26-026 erweitert sich die Mineralisierung um ca. 90 m in Richtung Westen entlang von zwei (2) separaten Bohrrastern.

RIFT26-027 und RIFT26-028: ergaben 3,18 % REO über 47,0 m bzw. 2,03 % REO über 62,1 m und erweiterten die Mineralisierung um 100 m in Richtung Nordwesten.

Bisher wurden 40 Bohrlöcher (25.400 m) ausgeführt, wobei die Untersuchungsergebnisse für 12 Bohrlöcher (ca. 7.200 m) noch ausstehen und die Bohrungen vor Ort noch andauern; dabei ist ein einziges Bohrgerät voraussichtlich noch bis zum Jahresende im Einsatz.

Vancouver, British Columbia / 10. November 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. ("Apex" oder das "Unternehmen") (NASDAQ und CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift im Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrlöcher RIFT26-025 bis RIFT26-028 bekannt zu geben.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, merkte dazu wie folgt an: "Die Ergebnisse von RIFT26-025 bis RIFT26-028 bestätigen weiterhin die signifikanten Gehalte und den großen Umfang der Zone Trinity, die sich in Richtung Westen und Nordwesten erstreckt und für Erweiterungen offen bleibt. Allein Bohrloch RIFT26-026 durchteufte mehr als 200 Meter einer hochgradigen Seltenerd-Mineralisierung. Während die Bohrungen andauern und bis zum Ende des ersten Quartals 2027 eine Mineralressourcenschätzung geplant ist, demonstrieren wir weiterhin das Potenzial unseres Projekts Rift, das einen strategischen Beitrag zu den inländischen und internationalen Lieferketten für Seltene Erden leisten könnte."

Das Unternehmen setzt die Definition der Zone Trinity entlang von zwei primären, in Ost-West-Richtung verlaufenden Bohrrastern fort, wobei RIFT26-026 und RIFT26-025 als westliche Step-outs an den nördlichen (A-A') bzw. südlichen (B-B') primären Ost-West-Bohrrastern, etwa 90 m bzw. 85 m westlich von RIFT26-024 und RIFT26-019, gebohrt wurden (Abbildungen 1-3). Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher RIFT26-027 und RIFT26-028 erweitern zudem die mineralisierte Fläche der Zone Trinity um weitere 100 m nordwestlich von Bohrraster A-A' (siehe Abbildung 1 und Pressemitteilung vom 5. Oktober 2026).

Abbildung 1: Phase-II-Bohrungen 2026 auf dem Projekt Rift mit dem Standort und den Analyseergebnissen der Bohrlöcher RIFT26-025, RIFT26-026, RIFT26-027 und RIFT26-028 (hierin gemeldet), zusammen mit abgeschlossenen Bohrlöchern und historischen Bohrlochstandorten.

Tabelle 1: Highlights der Analyseergebnisse von RIFT26-025, RIFT26-026, RIFT26-027 und RIFT26-028

Alle gemeldeten Abschnitte sind Bohrkernlängen und stellen keine wahren Mächtigkeiten dar, die erst nach dem Erhalt und der Interpretation weiterer bestätigender Analyseergebnisse bekannt sein werden. Tiefen und Intervalllängen werden auf eine Dezimalstelle gerundet; geringfügige Abweichungen sind auf die Rundung zurückzuführen. Die NdPr(2)-Anteile für die Mineralisierung in der Zone Trinity liegen weiterhin innerhalb der für Karbonatite weltweit typischen Bereiche von 10-20 %. Ausführlichere Informationen zu den Bohrergebnissen, einschließlich REO-Berechnungen und Umrechnungen, finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/rift-rare-earth-project/reo_disclosure

Wichtigste Beobachtungen und Erkenntnisse

Die aktuellen Analyseergebnisse, die sowohl die Erweiterung neigungsabwärts (RIFT26-025 und RIFT26-026) als auch in Richtung Nordwesten (RIFT26-027 und RIFT26-028) der Zone Trinity untersuchten, bestätigen, dass sich der hochgradige, nach Westen abtauchende Mineralisierungskörper um weitere ca. 90 m nach Westen und 100 m nach Nordwesten über das bereits gemeldete Bohrloch RIFT26-024 hinaus erstreckt, welches 3,55 % REO über 116,0 m ergab (siehe Pressemitteilung vom 5. Oktober 2026). Zusammen mit den bereits gemeldeten Bohrergebnissen konnte die Mineralisierung der Zone Trinity inzwischen über eine Nord-Süd-Streichlänge von etwa 600 m und eine westliche Ausdehnung neigungsabwärts von ca. 500 m innerhalb des 700 m langen Zielkorridors nachgewiesen werden; sie bleibt in alle Richtungen offen. Alle vier Bohrlöcher ergaben breite Abschnitte mit >2,00 % REO, was belegt, dass die Mächtigkeit und der Gehalt der Zone beim Einfallen nach Westen und bei der Ausdehnung nach Nordwesten erhalten bleiben.

Westliche Erweiterung neigungsabwärts

RIFT26-026 ergab einen durchgängigen Abschnitt mit 2,52 % REO über 223,3 m ab 423,2 m bohrlochabwärts [entspricht etwa 390 m vertikaler Tiefe ab der Oberfläche]; dies ist der bisher breiteste Abschnitt mit mehr als 2,50 % REO, der aus Rift gemeldet wurde. Im Vergleich zu den bereits gemeldeten Ergebnissen innerhalb des Bohrrasters A-A' deutet dieser Abschnitt auf eine potenzielle Mächtigkeitszunahme der mineralisierten Zone in Richtung Westen hin. Der Abschnitt enthält mehrere höhergradige Zonen, einschließlich 3,43 % REO über 26,3 m ab 423,2 m, 3,06 % REO über 20,9 m ab 493,1 m, 3,54 % REO über 38,7 m ab 526,8 m und 3,01 % REO über 22,2 m ab 593,5 m, was darauf schließen lässt, dass der sich andeutende hochgradige Kern mit einer REO-Mineralisierung von >3,00 % REO, der in dem bereits gemeldeten Bohrloch RIFT26-024 identifiziert wurde (3,55 % REO über 116,0 m, siehe Pressemitteilung vom 5. Oktober 2026), sich in Richtung Westen fortsetzt (nachstehende Abbildung 2).

Abbildung 2. Bohrraster A-A' mit den Analyseergebnissen von RIFT26-026 im Projekt Rift mit Kennzeichnung der Zone Trinity und weiterer bereits ausgeführter Bohrlöcher (die Analyseergebnisse stehen noch aus), wobei günstige Zonen mit alteriertem Hämatit (orange) entlang der Bohrlochverläufe hervorgehoben sind.

RIFT26-025 ergab 2,49 % REO über 123,3 m ab 384,0 m bohrlochabwärts, einschließlich eines Abschnitts mit 3,45 % REO über 37,1 m ab 457,0 m, der wiederum zwei separate, höhergradige Intervalle mit 4,00 % REO über 8,1 m ab 459,4 m und 4,03 % REO über 6,6 m ab 487,5 m umfasst. Dieser Abschnitt befindet sich etwa 85 m westlich des bereits gemeldeten RIFT26-019 (2,12 % REO über 197,5 m) auf Bohrlochraster B-B' (siehe Pressemitteilung vom 8. September 2026) und bestätigt, dass sich die hochgradige Zone Trinity entlang dieses Rasters in westlicher Richtung neigungsabwärts fortsetzt (nachstehende Abbildung 3).

Abbildung 3. Bohrraster B-B' mit den Analyseergebnissen von RIFT26-025 im Projekt Rift mit Kennzeichnung der Zone Trinity und weiterer bereits ausgeführter Bohrlöcher (die Analyseergebnisse stehen noch aus), wobei günstige Zonen mit alteriertem Hämatit (orange) entlang der Bohrlochverläufe hervorgehoben sind.

Nordwestliche Erweiterung

RIFT26-027, das sich ca. 100 m nördlich von Bohrraster A-A' befindet, durchteufte zwei separate Mineralisierungshorizonte. Ein flacher hochgradiger Abschnitt mit 4,43 % REO über 5,9 m ab 179,4 m bohrlochabwärts und eine tiefere Zone mit 3,18 % REO über 47,0 m ab 373,6 m innerhalb einer breiteren Hülle mit 2,07 % REO über 85,1 m. Obwohl diese Abschnitte schmaler sind als jene in Richtung Süden, belegen die ermittelten Gehalte von >3,00 % REO, dass sich die hochgradige Mineralisierung der Zone Trinity nördlich des Rasters A-A' fortsetzt.

RIFT26-028, das bisher am weitesten nordwestlich gelegene Bohrloch von Rift, befindet sich etwa 100 m nördlich des Rasters A-A' und 100 m westlich von RIFT26-027. Es ergab 2,03 % REO über 62,1 m ab 505,9 m bohrlochabwärts, einschließlich 3,13 % REO über 16,6 m ab 527,6 m und 4,30 % REO über 7,4 m ab 533,8 m innerhalb einer breiteren mineralisierten Hülle mit 1,64 % REO über 125,0 m ab 443,0 m. Die Mineralisierung der Zone Trinity bleibt neigungsabwärts in Richtung Westen und in Streichrichtung nördlich von RIFT26-028 offen.

Bisher wurden die Analyseergebnisse von achtundzwanzig (28) der vierzig (40) fertig gestellten Bohrlöcher veröffentlicht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ergebnisse bestätigen erneut bedeutende Abschnitte mit >3,00 % REO innerhalb einer breiteren mineralisierten Hülle mit >2,00 % REO; zusammen mit den im Westen festgestellten günstigen Gesteinseigenschaften deutet dies auf ein starkes Potenzial für eine weitere Erweiterung der Zone Trinity hin (vorstehende Abbildungen 1-3). Zudem konnte die Mineralisierung der Zone Trinity durch diese Abschnitte nunmehr über eine Nord-Süd-Streichlänge von etwa 600 m und eine westliche Ausdehnung neigungsabwärts von etwa 500 m innerhalb des größeren Zielkorridors von 700 m nachgewiesen werden.

Bild 1. Abschnitt in RIFT26-026 von 4,00 m von 542,5 m bis 546,5 m (roter Kasten) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 5,65 % REO, einschließlich der Proben RIFT026-513 (5,85 % REO über 1,00 m), RIFT026-514 (6,01 % REO über 1,00 m), RIFT026-515 (5,62 % REO über 1,00 m) und RIFT026-516 (5,10 % REO über 1,00 m).

Programmstatus und nächste Schritte

Das Unternehmen setzt die Bohrungen mit einem einzelnen Bohrgerät fort, wobei die Bohrarbeiten bis zum Jahresende geplant sind. Weitere Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen, geprüft und interpretiert wurden. Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, um noch vor Ende des ersten Quartals 2027 eine erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt Rift vorzulegen.

Tabelle 2: Bohrlochstandorte und Eigenschaften

Bohrloch ID Tiefe (m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhe (über dem Meeresspiegel) RIFT26-025 685,1 75 -65 741694,4 4460523,8 332,6 RIFT26-026 685,8 75 -65 741663,4 4460628,1 332,6 RIFT26-027 469,4 75 -65 741799,4 4460740,7 331,1 RIFT26-028 670,8 75 -65 741695,9 4460720,1 332,7 (a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben. (b) Azimut und Neigung sind geplant und können entlang des Bohrlochs variieren

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem raupenmobilen Diamantbohrgerät durchgeführt, wobei Bohrkerne im HQ-Format gewonnen wurden. Alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %) sowie mittels Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit und der dazugehörigen Hämatitalteration nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge (scheinbare Mächtigkeit). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Ausführlichere Informationen zu den Bohrergebnissen, einschließlich REO-Berechnungen und Umrechnungen, finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/rift-rare-earth-project/reo_disclosure

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten überprüft, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse sowie der zertifizierten Analysedaten, die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegen. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Dem Unternehmen und Herrn Schmidt sind keine Faktoren im Zusammenhang mit der Probenahme oder Gewinnung des Probenmaterials bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Analysedaten wesentlich beeinflussen könnten.

Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Werte für Seltenerdoxide ("REO") werden als Summe der einzelnen Seltenerdoxidkomponenten berechnet und stellen keine direkt gemessenen Analyseergebnisse dar. Die einzelnen Seltenerdoxidwerte, die jedem angegebenen REO-Gehalt zugrunde liegen, sind unter Offenlegung der einzelnen Seltenerdoxide einsehbar.

Über Apex Critical Metals Corp. (NASDAQ und CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) (Euronext Access Paris: MLAPX)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Projekten für Seltenerdelemente (REE) und Niob gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im aussichtsreichen Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und umfasst umfangreiche Rechte an Seltenerdmetallen im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger (> 3,00 % REO) Teilabschnitte. Die Bohrungen 2026 des Unternehmens bestätigen dieses Gehaltsprofil immer wieder und haben haben die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung ("Trinity Zone") inzwischen über eine Nord-Süd-Streichlänge von rund 600 m und eine westliche Fortsetzung in Einfallrichtung von rund 500 m erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen tiefer liegenden Horizont ("Neo Zone") mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. April 2026, 28. April 2026, 6. Mai 2026 und 15. Mai 2026, die unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden können, sowie unserer separaten Offenlegung zu den REO-Komponenten im Rahmen des Projekts Rift, die auf unserer Website unter www.apexcriticalmetals.com verfügbar ist.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine sich abzeichnende Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 27. August 2025, 12. November 2025, 31. Dezember 2025 und 30. Juni 2026, die im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (abrufbar unter http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF, in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ sowie in Frankreich an der Euronext Access Paris unter dem Symbol MLAPX notiert.

Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf https://x.com/Apexcritical, Facebook oder LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören (ohne Einschränkung) Aussagen zum Bohrprogramm des Unternehmens und etwaigen anschließenden Bohrprogrammen sowie Aussagen zu den potenziellen Vermögenswerten des Unternehmens (die oben näher beschrieben sind) und Aussagen zu zukünftigen Analyseergebnissen und zum Potenzial für zukünftige Explorationsarbeiten und Bohrungen zur Bestätigung der Quelle der magnetischen Anomalien, zur Erprobung der Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe sowie zur fortlaufenden Verfeinerung der 3D-geologischen Modellierung und des Verständnisses des mineralisierten Systems. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert wurden; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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#_ednref1 REO (Seltenerdoxid) ist definiert als die Summe von Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86571Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86571&tr=1



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