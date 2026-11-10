Leipzig (ots) -Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 11.11.2026, 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.Über Jahrzehnte stand die deutsche Automobilindustrie für Ingenieurskunst, Präzision und technologische Überlegenheit. Doch die Zeiten haben sich geändert. Aus China als wichtigstem Einzelmarkt für deutsche Hersteller ist inzwischen der größte Autolieferer nach Deutschland geworden. Denn auch deutsche Kundinnen und Kunden fragen sich, ob sie sich "Made in Germany" noch leisten wollen oder können. Die Konsequenzen: Einbrechende Absatzzahlen und ein drastischer Stellenabbau bei fast allen deutschen Herstellern sowie ihren Zulieferern.Doch was läuft da schief? Warum muss Volkswagen-Kundschaft auf den elektrischen Polo monatelang warten, während im einstigen VW-Vorzeigewerk in Zwickau-Mosel die Schichten reduziert werden? Warum bekämpft die deutsche Politik das "Verbrenner-Aus", während die E-Autos bei Neuzulassungen in Fahrt kommen? Und worauf zielt die sächsische Landesregierung mit ihren jüngsten Plänen für eine neue "Auto-Union"?"Autoland in Not?". Darüber sprechen Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, mit Beschäftigten der Autoindustrie und mit den folgenden Gästen:- Dirk Panter (SPD), Sächsischer Wirtschaftsminister- Christina Kunkel, Wirtschaftsjournalistin Süddeutsche Zeitung- Dr. Jens Katzek, Geschäftsführer Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6387516