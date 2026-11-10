Berlin (ots) -- Klageerfolg der DUH: OLG Stuttgart hat Berufung von WMF zurückgewiesen- Gesetzesstandard "0 % PFOA" ist Selbstverständlichkeit: DUH fordert vom Küchenhersteller transparente Verbraucherinformation und konsequenten Verzicht auf alle Ewigkeitschemikalien- DUH erwartet Urteil in ähnlichem gerichtsanhängigen Verfahren und geht gegen weitere Verbrauchertäuschung vorDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist erfolgreich gegen die Verbrauchertäuschung des Küchengeräte-Herstellers WMF mit der Aussage "0 % PFOA" vorgegangen. Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat die Berufung des Konzerns am Donnerstag zurückgewiesen (Az. LG Ulm: 10 O 45/25 KfH; Az. OLG Stuttgart: 2 U 37/26). Das Unternehmen darf seine Pfannen künftig nicht mehr als frei von PFOA bewerben, wenn dadurch der Eindruck eines besonderen Produktvorteils entsteht. WMF hatte in seiner Werbung unterschlagen, dass dem Verzicht auf die Chemikalie ein gesetzliches Verbot zugrunde liegt. Das Unternehmen hatte so den Eindruck erweckt, es bemühe sich im Vergleich zur Konkurrenz über die gesetzlichen Vorgaben hinaus für den Umweltschutz.Die DUH fordert von WMF echten Einsatz zum Schutz von Umwelt und Gesundheit. Das Unternehmen setzt weiterhin auf Ewigkeitschemikalien, obwohl nachhaltige Alternativen bereits verfügbar sind.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die Werbung von WMF suggeriert einen herausragenden Einsatz für Natur und Mensch, obwohl es sich bei der Eigenschaft '0 % PFOA' allein um die Einhaltung des gesetzlichen Mindeststandards handelt. Tatsächlich ist der Stoff bereits seit 2020 EU-weit verboten. Das Berufungsgericht hat nun bekräftigt: Solche Werbeaussagen sind irreführend. Die Aussage kann außerdem den Eindruck erwecken, die Pfanne wäre frei von jeglichen schädlichen Ewigkeitschemikalien. WMF nutzt bei seiner Marke Tefal mit PTFE weiterhin Ewigkeitschemikalien, obwohl auf diese bei Pfannen verzichtet werden kann. Diese Stoffe sind nicht abbaubar und stellen eine Gefahr für Natur und Menschen dar. WMF muss aufhören, die triftige Sorge von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Hinblick auf die Umwelt- und Gesundheitsschädlichkeit von Ewigkeitschemikalien auszunutzen, indem gesetzliche Vorgaben als ein besonderer Vorteil vermarktet werden. Wir fordern von dem Küchengeräte-Hersteller, konsequent und über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus auf Ewigkeitschemikalien zu verzichten."Die DUH geht in mehreren ähnlichen Fällen gegen Unternehmen vor, die ihre Produkte mit gesetzlichen Selbstverständlichkeiten bewerben. Neben einer laufenden Klage gegen den Pfannenhersteller Cookware vor dem Landgericht Frankfurt hat die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation rechtliche Schritte gegen größere Online-Plattformen und -Händler wie Norma24 und Otto eingeleitet.Hintergrund:Das OLG Stuttgart bestätigt in seinem am 5. November 2026 ergangenen Urteil, dass die Werbung für eine Bratpfanne mit der Angabe "0 % PFOA" eine unzulässige Irreführung darstellt. Die Verwendung des gesundheitsschädlichen Stoffes PFOA ist in der EU ohnehin grundsätzlich verboten. Durch die hervorgehobene Werbeaussage in Verbindung mit Formulierungen wie "komplett unbedenklich" und "100 % sichere Antihaftversiegelung" werde ein besonderer gesundheitlicher Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten suggeriert, der tatsächlich nicht bestehe. Dass die Werbeaussage objektiv richtig ist und auch von Wettbewerbern verwendet wird, schließt eine Irreführung nach Auffassung des Gerichts nicht aus.Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deAgnes Sauter, Leiterin Ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung0175 5724833, sauter@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6387508