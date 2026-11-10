Siemens Energy gehörte am Montag zu den stärksten Werten im Dax: Auf Tradegate ging es um rund 2,8% auf 120,10 € nach oben. Bernstein Research hatte zuvor sein positives Urteil samt Kursziel von 210 € bekräftigt. Die Erholung folgt auf eine schwache Phase, denn binnen drei Monaten büßte das Papier rund ein Viertel seines Werts ein. Am Mittwoch legt der Energietechnikkonzern seine Jahreszahlen vor. Damit stellt sich die Frage: Ist der Ausverkauf übertrieben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de