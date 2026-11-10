Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von Mercedes-Benz am Dienstag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 44 Euro gesenkt. Hinter dem Schritt steht die Einschätzung, dass der Stuttgarter Autobauer sein Geschäftsmodell grundlegend umbauen müsse. Damit stellt sich die Frage, ob die Abstufung ein Warnsignal für Anleger ist oder nur eine Momentaufnahme nach den jüngsten Quartalszahlen. Jefferies fordert Umbau Analyst Philippe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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