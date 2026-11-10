Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für Rheinmetall am Montagabend von 1020 auf 900 Euro gesenkt und die Einstufung "Hold" belassen. Besonders brisant ist die Erwartung, dass der Rüstungskonzern seine Umsatzplanung für 2030 um 14 Prozent zusammenstreichen muss. Was bedeutet das für Aktionäre? Berenberg bleibt vorsichtig Analyst George McWhirter begründet seine mittelfristige Zurückhaltung mit Umsetzungsrisiken und der Frage, wie berechenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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