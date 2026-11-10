Die SAP-Aktie bekommt neuen Rückenwind aus den USA. JPMorgan stuft den Walldorfer Softwarekonzern nach dem Wochenende von "Neutral" auf "Overweight" hoch, also auf Übergewichten, und hebt das Kursziel von 175 € auf 275 € an. Am Montag kletterte das Papier im Tagesverlauf um mehr als 2% auf rund 215 € und zählte damit zu den größten Gewinnern im DAX. Aus dem Xetra-Handel ging sie bei 211,65 €. Gemessen am Tief aus dem Sommer lag das Plus zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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