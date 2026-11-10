Die Novo-Nordisk-Aktie bekommt erneut Gegenwind. Am Montag veröffentlichte die US-Arzneimittelbehörde FDA eine neue Sicherheitswarnung für beliebte Diabetes- und Abnehmmedikamente wie Wegovy und Ozempic. Gleichzeitig sieht Bernstein Research mit einem Kursziel von 223 Dänischen Kronen noch rund -18% Abwärtspotenzial. Dabei hatte der Pharmakonzern erst kürzlich seine Jahresprognose erhöht. Bei einem Aktienkurs von 272,80 Kronen stellt sich deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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