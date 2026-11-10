Kundinnen und Kunden der Sparkasse erhalten noch im November Zugriff auf eine Funktion zum vereinfachten Zahlen bei Online-Einkäufen. Wer profitiert, welche Einschränkungen es gibt und wie das mit der Abschaltung der S-ID-Check-App zusammenhängt. Das Bezahlen bei Online-Einkäufen wird für Sparkassen-Kund:innen noch in diesem Monat deutlich einfacher. Zum 22. November plant die Bank, das sogenannte Click-to-Pay-Verfahren einzuführen. Damit lässt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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