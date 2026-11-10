Düsseldorf (ots) -Bereits zwei Wochen vor der Black Week bietet ECOVACS von heute bis zum 30. November zahlreiche seiner Premium-Modelle für die automatisierte Reinigung zuhause sowie die Garten- und Poolpflege zu reduzierten Preisen an. Je nach Modell sind Preisvorteile von bis zu 900 Euro und Rabatte von bis zu 73 Prozent möglich. Die Angebote gelten für Amazon sowie - je nach Modell - auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn.DEEBOT X12S OmniCyclone: Hygiene-Innovationen für die BodenreinigungDer DEEBOT X12S OmniCyclone (https://www.amazon.de/dp/B0HCC4H13X?maas=maas_adg_CDE6CE8C00CA0C8D44A25A9EE0AF04A0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)verbindet Saug- und Wischfunktion mit einem umfassenden Hygienekonzept. Seine OZMO ROLLER 3.0-Wischwalze wird während der Reinigung kontinuierlich mit Frischwasser gespült und entfernt auch eingetrocknete Flecken und festsitzenden Schmutz. FocusJet befeuchtet stark verschmutzte Bereiche gezielt, bevor die Walze den Schmutz löst. Für unterschiedliche Bodenarten kombiniert das Modell einen 53-AW-Motor mit bis zu 27.000 Pa Saugkraft. Die integrierte Milbenkammer unterstützt dabei, tiefsitzenden Staub, Allergene und Hausstaubmilben aus Teppichen zu lösen. ZeroTangle 4.0 reduziert Haarverwicklungen. TruEdge 3.0 ermöglicht die Reinigung entlang von Wänden und Kanten sowie unter Möbeln. Die OMNI-Station reinigt nicht nur die Wischwalze und spült die Bodenplatte, auch der Schmutzwasserbehälter wird zeitgesteuert erhitzt, um unangenehmen Gerüchen vorzubeugen.Zur Black Week ist der DEEBOT X12S OmniCyclone ab dem 14. November reduziert - nicht nur bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0HCC4H13X?maas=maas_adg_CDE6CE8C00CA0C8D44A25A9EE0AF04A0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), sondern auch bei OTTO (https://www.otto.de/p/ecovacs-nass-trocken-saugroboter-deebot-x12s-inkl-omnicyclone-station-150-w-beutellos-27-000-pa-plus-53-aw-saugleistung-27cm-wischrolle-2141304364/), MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_-3062115.html)und Saturn (https://www.saturn.de/de/product/_-3062115.html). Das Vorgängermodell, der DEEBOT X12 OmniCyclone ist dort im Care Complete Paket (https://www.amazon.de/dp/B0GLNVNGHJ?maas=maas_adg_AB2044530F0E0B4EC2EF91F7BEC4CDFB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) bereits ab dem 10. November mit einem Preisnachlass von 900 Euro bzw. 60 % für nur 599 Euro verfügbar.DEEBOT T90S PRO OMNI: Starke Reinigung mit weniger AufwandDer DEEBOT T90S PRO OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0H9S2WFHH?maas=maas_adg_7E6CD5DFEA69C25F9E739C6939A208B6_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) verbindet kraftvolles Saugen mit einer Wischfunktion, die den Boden kontinuierlich mit Frischwasser reinigt. Dafür dreht sich die OZMO ROLLER 3.0 mit 220 Umdrehungen pro Minute und wird während des Einsatzes laufend gespült. Auch Kanten, Ecken und schwer erreichbare Stellen nimmt der Roboter dank TruEdge 3.0 in den Blick. Bei der Saugleistung unterstützt die weiterentwickelte BLAST-Technologie mit bis zu 40.000 Pa. ZeroTangle 4.0 reduziert Haarverwicklungen in der Hauptbürste, während die OMNI-Station nach jedem Waschzyklus die Wischwalze reinigt und die Bodenplatte spült. Für die Orientierung in dynamischen Wohnumgebungen erkennt AIVI 3D 4.0 Hindernisse und AGENT YIKO 2.0 hilft bei der Einrichtung und empfiehlt passende Reinigungsroutinen.Der DEEBOT T90S PRO OMNI ist anlässlich der Black Week schon ab dem 16. November zum Aktionspreis erhältlich - bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H9S2WFHH?maas=maas_adg_7E6CD5DFEA69C25F9E739C6939A208B6_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), OTTO (https://www.otto.de/p/ecovacs-nass-trocken-saugroboter-deebot-t90s-pro-omni-care-kit-60-w-mit-beutel-40-000-pa-plus-16-45-l-s-luftstrom-wischwalze-all-in-one-station-2141321627/), MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_-3062114.html) und Saturn (https://www.saturn.de/de/product/_ecovacs-deebot-t90s-pro-omni-care-kit-eu-3062114.html).DEEBOT T90 MAX PRO OMNI: Flaggschiff-Technologie zum attraktiven PreisDer DEEBOT T90 MAX PRO OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0H9RNX24M?maas=maas_adg_3781447BB8670210D5A2A18113694F17_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) bringt zentrale Technologien aus höheren Produktklassen in ein zugänglicheres Preissegment. Seine OZMO ROLLER 3.0-Wischwalze arbeitet mit 3.800 Pa Anpressdruck und 200 Umdrehungen pro Minute und wird kontinuierlich mit Frischwasser gespült. Auf Teppichen hebt sie sich automatisch um 15 Millimeter an. BLAST ermöglicht eine Saugleistung von bis zu 40.000 Pa während ZeroTangle 4.0 die Aufnahme von Feinstaub, Tierhaaren und größeren Partikeln unterstützt. Ein integrierter dToF-LiDAR erstellt Karten der Wohnumgebung, TrueDetect 3D erkennt Hindernisse wie Kabel, Schuhe oder Spielzeug und das mechanische System bewältigt Schwellen von bis zu 20 Millimetern. Die bekannte und beliebte OMNI-Station reinigt die Wischwalze mit bis zu 100 Grad Celsius heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit warmer Luft. Der DEEBOT T90 MAX PRO OMNI ist vom 16. bis 30. November zum Aktionspreis neben Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H9RNX24M?maas=maas_adg_3781447BB8670210D5A2A18113694F17_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) auch bei OTTO (https://www.otto.de/p/ecovacs-nass-trocken-saugroboter-deebot-t90-max-pro-60-w-mit-beutel-40-000-pa-plus-16-45l-s-luftstrom-wischwalze-all-in-one-station-2141465359/), MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_-3065636.html) und Saturn (https://www.saturn.de/de/product/_-3065636.html) verfügbar.WINBOT W2S PRO OMNI: Automatische und streifenfreie FensterreinigungDer WINBOT W2S PRO OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0H8ND4BFY?maas=maas_adg_CF8E07EFB5D4C7C54265C936ADEE3D9A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)ist ECOVACS neuester Spezialist für die automatische Fensterreinigung. TruEdge 2.0, vier Eckbürsten und das Quad-Drive-System unterstützen die Reinigung bis in alle Kanten. Die Sprühtechnologie verteilt Wasser gezielt auf der Glasfläche und erreicht eine Sprühreichweite von bis zu 90 Prozent. Zusammen mit dem ultrafeinen Mikrofaser-Wischtuch sorgt sie für streifenfreien Glanz. Dabei dient die multifunktionale OMNI-Station als Steuerzentrale, Ladestation und Aufbewahrungslösung. Im Akkubetrieb ermöglicht der WINBOT bis zu 110 Minuten kabellose Reinigung. Für sicheren Halt an der Glasfläche sorgt ein 12-stufiges Schutzsystem.Den WINBOT W2S PRO OMNI gibt es mit Care Kit (https://www.amazon.de/dp/B0H9LR2J4M?maas=maas_adg_813A607349586E3A34F499648784DC4D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) bereits ab dem 10. November einen reduzierten Preis ab 509 statt 649 Euro im Angebot - bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H9LR2J4M?maas=maas_adg_813A607349586E3A34F499648784DC4D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), OTTO (https://www.otto.de/p/ecovacs-fenstersauger-mit-station-winbot-w2s-pro-omni-care-kit-rand-zu-rand-reinigung-S0DLB0SL/ech=29896418), MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_ecovacs-winbot-w2s-pro-omni-care-kit-set-fensterputzroboter-weiss-184649415.html) und Saturn (https://www.saturn.de/de/product/_ecovacs-winbot-w2s-pro-omni-care-kit-fensterputzroboter-weiss-184649423.html). Außerdem ist der WINBOT W3 OMNI mit automatischer Reinigungsstation ebenfalls ab dem 16. November im Preis gesenkt und bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GCFH4M8Q?maas=maas_adg_D2750CF945B0FFB44BF25CE7FB631121_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), OTTO (https://www.otto.de/p/ecovacs-fensterputzroboter-winbot-w3-omni-vortex-reinigungssystem-C2077144536/), MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_ecovacs-w3-omni-fensterreinigungsroboter-grauweissschwarz-3033920.html) und Saturn (https://www.saturn.de/de/product/_ecovacs-w3-omni-fensterreinigungsroboter-grauweissschwarz-3033920.html) erhältlich.GOAT A1600 LiDAR PRO: Smarte Pflege für den GartenFür die automatisierte Pflege außerhalb des Hauses bietet ECOVACS zur Black Week starke Rabatte auf den GOAT A1600 LiDAR PRO (https://www.amazon.de/dp/B0G62SN141?maas=maas_adg_5067951E9A66EB42C1DF4F1E5FCEA2FA_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas). Der Mähroboter ist mit LiDAR-Navigation ausgestattet, kommt ohne Begrenzungskabel aus und bearbeitet dank integriertem TruEdge Trimmer auch die Rasenkanten verlässlich.Anlässlich der Black Week gibt es den GOAT A1600 LiDAR PRO bereits am dem 10. November für einen geringeren Preis ab 799 statt 1.499 Euro - neben Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0G62SN141?maas=maas_adg_5067951E9A66EB42C1DF4F1E5FCEA2FA_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) auch bei OTTO (https://www.otto.de/p/ecovacs-rasenmaehroboter-goat-a1600-lidar-pro-bis-1600-m2-rasenflaeche-trimmer-8500-rpm-2055669805/), MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_ecovacs-goat-a1600-lidar-pro-mahroboter-schnittbreite-33-mit-0-l-fangkorb-volumen-171210591.html) und Saturn (https://www.saturn.de/de/product/_ecovacs-goat-a1600-lidar-pro-mahroboter-schnittbreite-33-mit-0-l-fangkorb-volumen-171210591.html).Die Aktionspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Händlerpreise können abweichen.Pressekontakt:ECOVACS Europe GmbHAlexandra AlgülSenior PR & Marketing SpecialistMail: a.alguel@ecovacs.comPressebüro ECOVACSWeber ShandwickAlina Heindl / Florian HohlMail: ECOVACSTeam@webershandwick.comOriginal-Content von: ECOVACS ROBOTICS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114369/6387574