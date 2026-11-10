Mitteilung des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU: Rechtsunsicherheit bei Kapitalerhöhungen: Kapitalmarkt-KMU-Verband schlägt Gesetzesänderung vor - Entscheidung des OLG München sorgt für Rechtsunsicherheit bei derEigenkapitalfinanzierung - Kapitalerhöhungen drohen aufwendiger und teurer zu werden - Verband macht konkreten Vorschlag zur Ergänzung des Aktiengesetzes Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e. V. (Kapitalmarkt-KMU-Verband) fordert eine gesetzliche Klarstellung beim vereinfachten Bezugsrechtsausschluss. Hintergrund ist eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) München, die eine seit Jahrzehnten etablierte Praxis bei Kapitalerhöhungen börsennotierter Unternehmen infrage stellt. Der Verband hat deshalb einen Vorschlag zur Ergänzung von § 186 Abs. 3 Aktiengesetz (AktG) an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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