Moderatorin Verona Pooth verklagte ihren Versicherungsmakler wegen einer vermeintlichen Unterversicherung nach einem Einbruch. Das Gericht wies die Klage ab. Der Versicherungsrechtler Hans-Peter Schwintowski erläutert, wann ein Eigenverschulden des Kunden die Maklerhaftung ausschließt. Versicherungsvermittler müssen Kunden aufklären, wenn sie erkennen, dass diese falsche Vorstellungen über einen wesentlichen Punkt ihres Versicherungsvertrages haben. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben kann daraus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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