Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex läuft wieder heiß. In den letzten Tagen ging es mit dem Aktienkurs stramm gen Norden. Nicht zuletzt die exzellenten Ergebnisse des 3. Quartals trugen hierzu bei. Angesichts der aktuell zu beobachtenden Aufwärtsdynamik stellt sich die Frage: Kann es für die Aktie jetzt wieder auf 50 Euro gehen? Bereits im April und Juni kratzte Nordex an dieser psychologisch relevanten Marke.Nordex legt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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