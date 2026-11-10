München (ots) -Wenn ein ganzes Stadion singt, ist Gänsehaut garantiert. Wenn ganz Deutschland einstimmt, wird aus Millionen Stimmen ein großer Chor: Esther Sedlaczek moderiert "O du fröhliche - Deutschland singt!" am 23. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek und führt durch einen emotionalen Abend, an dem nicht einzelne Stimmen, sondern das gemeinsame Singen im Mittelpunkt steht. Dabei reicht der Klang weit über die Merkur Spiel-Arena Düsseldorf hinaus: Auch in Stadien in Berlin, Köln, Magdeburg, Nürnberg und Rostock sowie zuhause vor den Bildschirmen kommen Menschen zusammen, um Teil dieses besonderen musikalischen Gemeinschaftserlebnisses zu werden.Esther Sedlaczek: "Im Stadion beeindruckt es mich immer wieder, welche Kraft entsteht, wenn Tausende Menschen gemeinsam ein Lied anstimmen. Und wenn nicht Tore, sondern Töne im Mittelpunkt stehen und statt Stadionhymnen die schönsten Weihnachtslieder gesungen werden, entsteht ein besonderes, verbindendes Gefühl. Ich freue mich darauf, diesen Abend mit den Menschen in Düsseldorf und allen Zuschauern zu Hause zu erleben - und ganz Deutschland zum Klingen zu bringen."Für musikalische Highlights in Düsseldorf sorgen namhafte Künstler: Neben Sarah Connor und Jonas Kaufmann werden auch Emma Kok und Rea Garvey sowie weitere Überraschungsgäste das Publikum mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern verzaubern."Wir singen!": Mitmachaktion für Deutschlands Chöre im ARD-WeihnachtsprogrammDoch bei "O du fröhliche - Deutschland singt!" gehört die Bühne nicht nur den Stars: Im Rahmen der ARD-Mitmachaktion "Wir singen! Ihre Stimme gehört dazu." ruft Eckart von Hirschhausen Chöre auf, ihre Geschichten und ihre Musik zu teilen - von Kinder- und Jugendchören über Kirchen- und Gospelchöre bis hin zu Schul- und Shantychören. Ausgewählte Gesangsgruppen werden bis Weihnachten in TV-, Radio- und Social-Media-Beiträgen vorgestellt. Höhepunkt der Mitmachaktion ist der Auftritt eines Chores am 23. Dezember bei "O du fröhliche - Deutschland singt!"."O du fröhliche - Deutschland singt!" am 23. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek."O du fröhliche - Deutschland singt!" ist eine Produktion der DEF Media GmbH in Zusammenarbeit mit NDR, WDR und BR unter Federführung des Norddeutschen Rundfunks für das Erste.Digitales Pressedossier:https://pressekits.ard.de/singenPressekontakt:Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6387605