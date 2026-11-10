Schau, ich finde es erstmal gut, dass die Mayr-Melnhof Karton AG (MM) durch den Verkauf (70 Prozent) ihres Verpackungsgeschäfts (mit 2,4 Milliarden Euro bewertet) mit positiven Nachrichten aufwarten kann. Denn der Verkauf ermöglicht MM eine Entschuldung des Kartongeschäfts (das ist das zweite Standbein) und spült dem Unternehmen 800 bis 900 Millionen Euro in die Kasse. Davon sollen 500 bis 600 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer