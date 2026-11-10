London, United Kingdom (ots) -Drei Beauty-Favoriten, die perfekt verkörpern, wofür Pixi steht: unkomplizierte Beauty-Routinen, hautpflegende Formulierungen und ein natürlich strahlender Glow. Vom ikonischen Glykolsäure-Toner Glow Tonic über den beliebten On-the-Glow BLUSH bis hin zu den abschwellenden DetoxifEYE Hydrogel Eye Patches, entdecke die Produkte, die aus gutem Grund zu echten Pixi Heroes geworden sind.Manche Beauty-Produkte kommen und gehen. Andere werden zu unverzichtbaren Begleitern in der täglichen Routine. Seit fast drei Jahrzehnten entwickelt Pixi Beauty innovative Produkte, die Skincare und Make-up miteinander verbinden und die natürliche Schönheit jeder Haut unterstreichen. Im Mittelpunkt stehen dabei eine einfache Anwendung, hautliebende Inhaltsstoffe und ein frischer, strahlender Glow.Drei Produkte verkörpern diese Philosophie besonders eindrucksvoll: der ikonische Glow Tonic, der vielseitige On-the-Glow BLUSH und die erfrischenden DetoxifEYE Hydrogel Eye Patches.Glow Tonic - Der Kult-Toner für sichtbar strahlendere Haut | UVP 23,50 €Seit seiner Einführung im Jahr 1999 zählt der Pixi Glow Tonic zu den bekanntesten und meistgeliebten Produkten der Marke. Der alkoholfreie, exfolierende Toner kombiniert 5 % Glykolsäure mit Aloe Vera und Ginseng und wurde entwickelt, um fahler Haut, einem ungleichmäßigen Hautbild und sichtbar vergrößerten Poren entgegenzuwirken.Während Glykolsäure abgestorbene Hautschüppchen sanft entfernt und die Hauterneuerung unterstützt, beruhigt Aloe Vera die Haut und Ginseng verleiht ihr neue Vitalität. Das Ergebnis ist ein glatter wirkender, ebenmäßigerer und sichtbar strahlender Teint.Die Ergebnisse sprechen für sich:In einer 30-tägigen Verbraucherwahrnehmungsstudie berichteten Teilnehmerinnen, die Glow Tonic gemäß Anwendungsempfehlung verwendeten:- 91 % empfanden ihre Haut alshydratisierter. *- 82 % stellten ein ebenmäßigerwirkendes Hautbild fest. *- 80 % berichteten von einemsichtbar klareren Hautbild mit weniger Unreinheiten. *Entwickelt von Pixi Gründerin, Make-up Artist und Produktentwicklerin Petra Strand, war Glow Tonic das erste Skincare-Produkt der heute preisgekrönten Pixi Kollektion und ist bis heute das Herzstück der Markenphilosophie."Mit Glow Tonic hat alles begonnen. Ich wollte einen exfolierenden Toner entwickeln, der wirksam ist und gleichzeitig sanft zur Haut bleibt. Einen unkomplizierten Schritt in der täglichen Pflegeroutine, der den Teint wieder frisch, gesund und strahlend aussehen lässt."Petra Strand, Gründerin und Make-up Artist von PixiAnwendung:Nach der Reinigung ein Wattepad mit Glow Tonic tränken und sanft über Gesicht, Hals und Dekolleté streichen. Die Augenpartie aussparen. Anschließend Serum und/oder Feuchtigkeitspflege auftragen. Bei Anwendung am Morgen zusätzlich Sonnenschutz verwenden. Bei empfindlicher Haut oder bei erstmaliger Anwendung von Säuren empfiehlt es sich, mit zwei bis drei Anwendungen pro Woche zu beginnen und die Häufigkeit schrittweise zu steigern.On-the-Glow BLUSH - Farbe trifft Pflege | UVP 23,50 €Für einen frischen, natürlich strahlenden Teint ist der Pixi On-the-Glow BLUSH längst zum Social-Media-Star geworden. Der getönte Cream-Blush-Stick vereint mühelos aufbaubare Farbe mit pflegenden Inhaltsstoffen und kann sowohl auf den Wangen als auch auf den Lippen verwendet werden.Die cremig-balsamartige Textur verschmilzt nahtlos mit der Haut und lässt sich mühelos mit den Fingerspitzen, einem Pinsel oder einem Schwämmchen verblenden. Die Farbe ist individuell aufbaubar und sorgt für ein natürliches, taufrisches Finish, perfekt für No-Make-up-Make-up-Looks, den Glass-Skin-Trend oder einen frischen Glow im Alltag.Die Formulierung enthält hautliebende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Fruchtextrakte und Ginseng, die für ein glattes, gepflegtes und strahlendes Hautbild sorgen.Der On-the-Glow BLUSH ist in sieben Nuancen erhältlich, darunter die neuesten Shades Cassis, Chantilly und Mauve.DetoxifEYE - Der Frische-Kick für müde Augen | UVP 26 €Die Augenpartie ist oft der erste Bereich, an dem sich kurze Nächte, Stress oder ein voller Terminkalender bemerkbar machen. Die Pixi DetoxifEYE Hydrogel Eye Patches schenken in nur zehn Minuten einen erfrischenden Pflege-Boost und lassen die Augenpartie wacher, frischer und erholter erscheinen.Die kühlenden Hydrogel-Patches sind mit Koffein, Gurke und Gold angereichert und wurden entwickelt, um die empfindliche Haut unter den Augen intensiv mit Feuchtigkeit zu versorgen, sichtbar zu glätten und das Erscheinungsbild von Schwellungen sowie dunklen Schatten zu reduzieren.Anwenderinnen bestätigen den Frische-Effekt:- 93 % gaben an, dass ihreAugenpartie wacher wirkte.*- 91 % empfanden die Haut unterden Augen als intensiv mit Feuchtigkeit versorgt.*"Die Augenpartie ist besonders empfindlich und verdient eine Pflege, die erfrischt und gleichzeitig intensiv Feuchtigkeit spendet. Mit DetoxifEYE wollte ich einen unkomplizierten Self-Care-Moment schaffen, der müde Augen bereits nach zehn Minuten frischer und ausgeruhter aussehen lässt. Perfekt für kleine Verwöhnmomente im Alltag."Petra Strand, Gründerin und Make-up Artist von PixiAnwendung:Die Patches auf die gereinigte, trockene Haut unter den Augen auflegen und zehn Minuten einwirken lassen. Anschließend entfernen und das verbleibende Serum sanft einklopfen.Die Pixi Philosophie: Unkomplizierte Beauty mit strahlendem GlowVom ikonischen Exfoliating-Toner über einen vielseitigen Cream-Blush bis hin zu erfrischender Augenpflege, die Pixi Heroes stehen für Produkte, die sich mühelos in jede Beauty-Routine integrieren lassen. Mit hautpflegenden Inhaltsstoffen, unkomplizierter Anwendung und dem Fokus auf natürliche Ausstrahlung bringt Pixi jeden Tag ein wenig mehr Glow in den Alltag.Erhältlich auf pixibeauty.com, in den Pixi Boutiquen in London und Los Angeles sowie bei ausgewählten Handelspartnern weltweit, darunter Douglas Deutschland.PressekontaktFür Presseanfragen, Bildmaterial, Produktsamples oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte:kairit@pixibeauty.comHochauflösende Produktbilder: https://we.tl/t-BM3bzXBE5KerWpt3ÜBER PIXIGegründet von Make-up Artist Petra Strand, begeistert Pixi seit fast 30 Jahren Beauty-Liebhaberinnen weltweit mit seinem hautpflegenden Ansatz für Schönheit. Von Skincare über Make-up bis hin zu Düften wird jede Kollektion mit dem Ziel entwickelt, die natürliche Schönheit jeder Person zum Strahlen zu bringen.Glow Tonic: Basierend auf einer 30-tägigen Anwenderstudie mit 59 Frauen im Alter von 20 bis 59 Jahren, die das Produkt gemäß Anwendungsempfehlung verwendeten. Die Ergebnisse wurden nach 30 Tagen erhoben. Individuelle Ergebnisse können variieren.DetoxifEYE: Basierend auf Ergebnissen einer Anwenderstudie.Kairit KuttSenior PR Manager (EMEA)kairit@pixibeauty.comOriginal-Content von: Pixi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181283/40000260