Kiel/Bonn (ots) -Die ehemalige NATO-Strategin Stefanie Babst erwartet beim Dreier-Gipfel in Abu Dhabi zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA keinen Durchbruch zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Bei phoenix sagte Babst: "...einen größeren Durchbruch dürfen wir hier in keinster Weise erwarten." Dennoch seien schon kleinere Verhandlungsergebnisse ein Gewinn für die Ukraine. Die letzten direkten Verhandlungen hätten "ein kleines, aber durchaus wichtiges Ergebnis" gebracht, so Babst, etwa einen Gefangenenaustausch oder einen kurzfristigen Waffenstillstand. "Wenn dieses Mal auch so etwas dabei herauskommen sollte, wäre das schon ein Gewinn selbstverständlich für die Ukraine", sagte Babst weiter.Dass sich Bundeskanzler Merz in einem Brief an EU-Ratspräsident Costa gewandt hat, in dem er mit einer Haushalts-Blockade droht, sollten sich die Mitgliedstaaten nicht weiter zur Unterstützung der Ukraine verpflichten, hält die NATO-Expertin für einen wichtigen Schritt. "Es ist deshalb auch notwendig, weil die Reihen der Europäer ja nicht geschlossen sind", so Babst. "Sie reden zwar gerne von ihrer grundsätzlichen Einigkeit und ihrer Unterstützung der Ukraine, aber de facto gibt es ja eine Reihe von Mitgliedstaaten, die immer wieder mit dem Fuß auf der Bremse stehen, die nach wie vor sehr wenig militärisch finanziell oder humanitär für die Ukraine leisten."Das komplette Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/ztuPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6387615