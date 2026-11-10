München (ots) -Neue Befragung von mehr als 5.000 Berufstätigen in neun Ländern zeigt eine Diskrepanz zwischen Lernaufwand und tatsächlichem Lernerfolg im KI-ZeitalterPreply, eine der weltweit führenden Plattform für Sprachenlernen, hat erstmals ihren Progress Report veröffentlicht. Der Report untersucht, wie Technologie das Lernen verändert und was echte Lernfortschritte im Zeitalter künstlicher Intelligenz (KI) ausmacht. Basierend auf einer weltweiten Befragung von mehr als 5.000 Berufstätigen, externen Forschungsergebnissen und Einschätzungen von Lernexpertinnen und -experten zeigt der Report: Ein hoher Lernaufwand geht nicht zwangsläufig mit entsprechenden Fortschritten in der Praxis einher.Die Untersuchung identifiziert ein Phänomen, das Preply als "Progress Gap" bezeichnet: die Lücke zwischen dem wahrgenommenen Lernfortschritt und dem Vertrauen in die eigene Fähigkeit, das Gelernte im Alltag anzuwenden.Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:- 48 % der befragten Lernenden in Deutschland geben an, über Monate hinweg regelmäßig gelernt zu haben, aber dennoch Schwierigkeiten zu haben, das Gelernte im Alltag anzuwenden.- 69 % der deutschen Lernenden haben das Gefühl, viel Zeit mit Lernen zu verbringen, ohne sich tatsächlich zu verbessern.- 78 % der deutschen Lernenden vertrauen darauf, dass die Kombination aus KI und menschlicher Expertise langfristige Lernfortschritte ermöglicht. Lediglich 11 % bevorzugen einen vollständig selbstgesteuerten Lernansatz mit KI.Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass für echte Lernfortschritte mehr nötig ist als der bloße Zugang zu Wissen.Laut der Befragung verbringen 78 % der deutschen Teilnehmenden heute mehr Zeit mit Lernen als noch vor zwei Jahren. Dabei nutzen sie unterschiedliche Lernmethoden: von KI-Tools über betriebliche Weiterbildungen und Online-Kurse bis hin zu kurzen Lernvideos. Gleichzeitig geben 39 % der deutschen Befragten an, mehr Zeit ins Lernen zu investieren, ohne dabei bessere Ergebnisse zu erzielen.Die Ergebnisse fallen in eine Zeit, in der KI die Art und Weise, wie Menschen lernen, grundlegend verändert. Bereits 88 % der befragten Berufstätigen in Deutschland nutzen KI beim Lernen. Damit spielt KI beim Erwerb neuer Fähigkeiten eine immer größere Rolle. Dennoch stimmen 51 % der deutschen Befragten der Aussage zu, dass der Zugang zu Informationen nicht automatisch zu Lernfortschritten führt.Die Untersuchung von Preply zeigt, welchen Nutzen KI beim Lernen bietet, macht aber zugleich deutlich, wie wichtig menschliche Expertise weiterhin bleibt.Während die weltweit Befragten angeben, dass KI ihnen hilft, schneller Antworten auf Fragen zu finden (47 %) und das Lernen zugänglicher und flexibler macht (36 %), wünschen sich 89 % der deutschen Teilnehmenden, dass KI beim Lernen eine unterstützende statt einer führenden Rolle übernimmt."Menschen schätzen KI, weil sie ihnen das Lernen erleichtert", sagt Kirill Bigai, CEO von Preply. "Gleichzeitig schätzen sie den Austausch mit anderen Menschen, weil dieser dazu beiträgt, dass das Gelernte langfristig im Gedächtnis bleibt und Wissen in praktische Fähigkeiten umgesetzt wird. Genau das leisten unsere mehr als 150.000 Lehrkräfte weltweit jeden Tag. Bei der Weiterentwicklung des Lernens geht es nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen. Vielmehr schaffen menschliche Expertise und KI gemeinsam die Voraussetzungen für echte Lernfortschritte."Die Untersuchung zeigt außerdem deutliche Unterschiede im Lernverhalten zwischen Generationen, Karrierestufen und Ländern. Weitere ausgewählte Ergebnisse im Überblick:Generation Z: größte Diskrepanz zwischen Lernen und tatsächlichem FortschrittMit 93 % weist die Generation Z in Deutschland die höchste KI-Nutzungsrate aller Generationen auf. Gleichzeitig fällt es ihr besonders schwer, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Ein weltweiter Vergleich zwischen Generation Z und Generation X zeigt:- 71 % der Generation Z haben das Gefühl, viel zu lernen, ohne sich zu verbessern - gegenüber 56 % der Generation X.- 57 % haben Schwierigkeiten, das Gelernte im Alltag anzuwenden - gegenüber 40 % der Generation X.- 68 % haben im vergangenen Jahr Lernaktivitäten abgebrochen - gegenüber 38 % der Generation X.Angehörige der Generation Z geben zudem häufiger als die Generation X an, sich stärker auf KI zu verlassen, als ihnen lieb ist (31 % gegenüber 24 %). Auch empfinden sie das Lernen mit KI häufiger als passiv statt aktiv (31 % gegenüber 23 %).KI-Nutzung und Lernmotivation unterscheiden sich weltweit deutlichIm Ländervergleich weisen Argentinien und Polen mit jeweils 93 % die höchsten KI-Nutzungsraten auf. In Deutschland liegt der Anteil bei 88 %, in den USA und Japan bei jeweils 85 % - dem niedrigsten Wert aller untersuchten Länder. Argentinien verzeichnet mit 42 % zudem den höchsten Anteil an Personen, die KI täglich nutzen, verglichen mit 26 % in Deutschland.Weltweit ist der Wunsch, die eigene Leistung im Beruf zu verbessern, die wichtigste Motivation zum Lernen. Allerdings unterscheiden sich die Gründe für berufliches Lernen zwischen den einzelnen Märkten erheblich.In den USA und Großbritannien steht die berufliche Leistungssteigerung besonders stark im Vordergrund: 50 % der US-amerikanischen und 54 % der britischen Berufstätigen geben an, zu lernen, um ihre Leistung in ihrer aktuellen Position zu verbessern. Weltweit liegt dieser Anteil bei 41 %.Deutschland und Polen sind die einzigen beiden untersuchten Märkte, in denen persönliches Interesse mit 33 % die wichtigste Lernmotivation darstellt - noch vor der Verbesserung der beruflichen Leistung (28 %). Zum Vergleich: In den USA nennen 23 % der Berufstätigen persönliches Interesse als Lernmotivation.In Japan spielt hingegen die Vorgabe durch den Arbeitgeber eine besonders große Rolle beim Lernen: 26 % der Befragten lernen, weil ihr Arbeitgeber dies verlangt. Das ist nahezu doppelt so viel wie im weltweiten Durchschnitt (14 %) und mehr als doppelt so viel wie in den USA (12 %).Der vollständige "Progress Report" ist hier (https://preply.com/en/learning-research/progress-report-2026) verfügbar.Methodik: Die Ergebnisse basieren auf einer Online-Befragung von 5.050 Berufstätigen im Alter von 18 bis 55 Jahren, die im Juni 2026 in neun Ländern durchgeführt wurde (davon 502 Befragte in Deutschland). Alle Teilnehmenden hatten im vergangenen Jahr eine berufsbezogene Fähigkeit erlernt. Das Erlernen einer Sprache war kein Auswahlkriterium für die Teilnahme an der Befragung. Als Generation Z gelten in der Untersuchung Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren.Über PreplyEchte Menschen, echte Fortschritte: Preply ist eine Sprachlernplattform, die menschliche Expertise mit KI-Unterstützung verbindet und die Zukunft des Lernens mitgestaltet. Mit einem weltweiten Netzwerk von mehr als 150.000 Lehrkräften aus 180 Ländern, die über 90 Sprachen unterrichten, ist Preply der größte globale Marktplatz für Sprachlehrkräfte und bringt Lernende aus aller Welt mit passenden Lehrkräften zusammen. Jederzeit verfügbare, KI-gestützte Tools unterstützen dabei, in jeder Unterrichtsstunde echte Fortschritte zu erzielen. Eine 2026 durchgeführte Studie zur Lerneffektivität (https://preply.com/en/learning-research/1-on-1-tutoring-vs-self-learning-2026) ergab, dass 99 % der Nutzenden Preply einen größeren Beitrag zu ihrem Selbstvertrauen beim Sprechen zuschreiben als der führenden App zum selbstständigen Lernen.Medienkontakt:Lauren Doyle, Global PR & Communications LeadE-Mail: Lauren.Doyle@preply.comOriginal-Content von: Preply, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137125/6387646