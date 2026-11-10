Die Uniper-Aktie dümpelte in den letzten vier Wochen lustlos in einem Kurskorridor zwischen 43 und 45 € auf und ab. Gelingt ihr mit der heutigen Zahlenvorstellung der Ausbruch nach oben und sollten Anleger in den Gaskonzern investieren? Starke Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung Uniper hat heute die detaillierten Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt und dabei insgesamt starke operative Ergebnisse und eine angehobene Prognose präsentiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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