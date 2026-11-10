Seit dem Anstieg auf über 150 US$ Ende Mai hat die Rocket Lab-Aktie eine massive Talfahrt hingelegt und gegenüber dem damaligen Hoch in der Spitze über -70% an Wert eingebüßt. In den letzten beiden Handelstagen konnte der Kurs aber jeweils zweistellig zulegen, wohingegen die am Montagabend bekannt gegebenen Quartalszahlen nun wieder für Abgabedruck sorgen. Vorbörslich verliert der Anteilsschein gut -6%. Sind die Zahlen wirklich so schlecht und wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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