Der Rüstungstechnologiesektor erlebt durch künstliche Intelligenz und autonome Waffensysteme einen enormen Wachstumsschub. Besonders Shield AI rückt dabei zunehmend in den Fokus: Das bislang private US-Unternehmen hat seine Bewertung innerhalb eines Jahres nahezu vervierfacht und könnte sich zu einem der interessantesten Börsenkandidaten im Verteidigungssektor entwickeln. Bewertung steigt auf fast 29 Milliarden Dollar Shield AI hat einen bemerkenswerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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