Datum der Anmeldung:
05.11.2026
Aktenzeichen:
B5-125/26
Unternehmen:
BIPADOSA (Metalurgica Galaica, Megasa-Gruppe) / Atlansider / Stahlwerk Thüringen (SWT-Gruppe) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Langstahlprodukte, Stahlträger, warmgewalzte Stahlprofile
05.11.2026
Aktenzeichen:
B5-125/26
Unternehmen:
BIPADOSA (Metalurgica Galaica, Megasa-Gruppe) / Atlansider / Stahlwerk Thüringen (SWT-Gruppe) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Langstahlprodukte, Stahlträger, warmgewalzte Stahlprofile
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