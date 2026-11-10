Datum der Anmeldung:
05.11.2026
Aktenzeichen:
B1-161/26
Unternehmen:
VGP N.V., Antwerpen (Belgien); Areim Pan-European Logistic Fund (D) AB, Stockholm (Schweden)/Indirekter Erwerb von 89,9% der Anteile an u. gemeinsamer Kontrolle über VGP Park Berlin Bernau S.à r.l., VGP Park Rostock S.à r.l. u. VGP Park Wiesloch-Walldorf
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
05.11.2026
Aktenzeichen:
B1-161/26
Unternehmen:
VGP N.V., Antwerpen (Belgien); Areim Pan-European Logistic Fund (D) AB, Stockholm (Schweden)/Indirekter Erwerb von 89,9% der Anteile an u. gemeinsamer Kontrolle über VGP Park Berlin Bernau S.à r.l., VGP Park Rostock S.à r.l. u. VGP Park Wiesloch-Walldorf
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Gewerbeimmobilien
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