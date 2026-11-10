Berlin (ots) -Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt immer weiter. Ende September dieses Jahres gab es noch 16.444 Apotheken - das sind 157 Standorte weniger als noch zum Jahresende 2025. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres standen 204 Apothekenschließungen lediglich 47 Neueröffnungen gegenüber. Während sich die Zahl der Schließungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas beruhigte (3. Quartal 2025: 355 Schließungen), gibt es bei den Neueröffnungen einen Stillstand: 2025 hatten von Januar bis Ende September 46 Apotheken neu eröffnet. Diese aktuelle Statistik der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände basiert auf den Zahlen der Landesapothekerkammern.ABDA-Präsident Thomas Preis dazu: "So darf es nicht weitergehen. Immer mehr Menschen müssen weitere und umständlichere Wege zur nächsten Apotheke in Kauf nehmen. Das ist gerade bei akuten Behandlungen und zunehmend für alte und gebrechliche Bürgerinnen und Bürger problematisch. Aber der Bedarf an einem schnellen und gut erreichbaren niedrigschwelligen Zugang zu guter Gesundheitsversorgung wird immer wichtiger werden. Gerade bei der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens und den immer komplexer werdenden Arzneimitteltherapien sind Apotheken für die Menschen unersetzbare, persönliche Ansprechpartner in ihrer Nähe!"Mit Blick auf die etwas langsamer sinkende Apothekenzahl will der ABDA-Präsident daher von einer Entwarnung nichts wissen: "Mit Sorge schauen wir auf das Jahresende, denn im vierten Quartal des Jahres erfolgen erfahrungsgemäß die meisten Schließungen. Besorgniserregend ist auch, dass die Zahl der Neueröffnungen weiter so erschreckend niedrig ist. Das zeigt uns, dass es für junge Apothekerinnen und Apotheker immer noch zu unattraktiv ist, einen neuen Apothekenstandort aufzubauen."Preis leitet daraus ab: "Eine nachhaltige und hochwertige Arzneimittelversorgung kann es nur mit wirtschaftlich gesunden Apotheken vor Ort geben. Die von der Bundesregierung beschlossene Honoraranpassung war nach 13 Jahren Vergütungsstillstand längst überfällig und gut. Jetzt zeichnet sich aber bereits ab, dass die Umsetzung in zwei Schritten zu langsam wirkt. Außerdem bedrohen die Apotheken zum Jahresbeginn erhöhte Abgaben an die Krankenkassen. Ganz besonders dringend ist jetzt aber endlich eine wirksame politische Lösung gegen die unlauteren Praktiken der ausländischen Versandhändler. Das muss ganz oben auf die politische Agenda in Berlin. Es kann schlichtweg nicht sein, dass Konzerne jenseits der Grenzen öffentlich für einen Zuzahlungserlass werben dürfen, obwohl die Zuzahlungen zum Jahreswechsel laut politischem Beschluss steigen sollen. Die Politik muss hier sehr schnell - noch vor dem Inkrafttreten der neuen Zuzahlungsregeln - für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Es ist nicht in Ordnung, wenn Apotheken, die mit ihren Teams vor Ort die Versorgung Tag und Nacht sicherstellen, wegen unlauterem Wettbewerb schließen müssen. Hier läuft etwas schief!"Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004 132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6387709