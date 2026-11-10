Berlin (ots) -Wie nennt Deutschland seine Hunde und Katzen? Ob Weltstar, Leinwandheld oder bayerischer Spitzname, wie Deutschland seine Hunde und Katzen nennt, verrät mehr über den Zeitgeist als jede Charts Show. Eine aktuelle Auswertung von Rover, dem weltweit größten Online Marktplatz für individuelle Tierbetreuung, zeigt: Von Popstars über Disney Held:innen bis hin zu Schokolade und altdeutschen Dialekten ist alles vertreten. Es wurden dafür hunderttausende Haustiernamen in Deutschland analysiert, die Halter:innen auf Rover.com angegebenhaben. Weitere Kategorien wie deutsche Marken, Mythologie, Gaming & Anime sowie botanische Namen runden den Report ab. Die vollständige Liste aller Kategorien finden Sie hier (https://www.rover.com/de/blog/die-beliebtesten-namen-fur-hunde-und-katzen/).Musik: Popstars inspirieren die NamenswahlDer Hundename Mars, eine Anlehnung an Bruno Mars oder dem Planeten, wächst um 111 Prozent und schafft es damit unter die zehn trendigsten Hundenamen 2026. Auch Taylor (Taylor Swift) und Shirin (Shirin David) legen jeweils um 45 Prozent zu: Wer heute einen Welpen tauft, hört offenbar viel Radio. Auch Rock- und Pop-Ikonen wie Bowie (David Bowie, Zuwachs von 16 Prozent) halten sich wacker, während Elvis, Freddie (Mercury), Ringo (Starr) und Billie (Eilish) im direkten Vergleich etwas langsamer wachsen als der Rest des Feldes. Einzig Falco mit -235 Prozent und Nina mit -201 Prozent haben in diesem Jahr spürbar nachgelassen.Die Top 10 der trendigsten Hundenamen 20261. Dakota (+844,6 Prozent)2. Richie (+744,6 Prozent)3. Indy (+244,6 Prozent)4. Schoko (+244,6 Prozent)5. Mathilda (+211,3 Prozent)6. Miki (+178,0 Prozent)7. Mars (+111,3 Prozent)8. Nox (+24,6 Prozent)9. Aiko (+19,6 Prozent)10. Gustl (+19,6 Prozent)Die Top 10 der trendigsten Katzennamen 20261. Alfi (+938,4 Prozent)2. Enzo (+738,4 Prozent)3. Pinky (+738,4 Prozent)4. Karlsson (+638,4 Prozent)5. Malina (+638,4 Prozent)6. Martha (+638,4 Prozent)7. Samu (+638,4 Prozent)8. Joshi (+438,4 Prozent)9. Kiara (+363,4 Prozent)10. Lutz (+288,4 Prozent)Disney & Pop Culture: Die Löwenfamilie ist zurückMufasa, aus "Der König der Löwen ", wächst 2026 um 344 Prozent und ist damit nicht allein unterwegs: Auch Nala zählt längst zu den beliebtesten Hunde und Katzennamen Deutschlands, und Kiara, Simbas Tochter aus "Der König der Löwen 2", legt um 363 Prozent zu und schafft es damit unter die zehn trendigsten Katzennamen. Damit ist gleich eine ganze LöwenGeneration in deutschen Haushalten vertreten. Auch Vaiana (deutscher Titel von Moana, Zuwachs von 345 Prozent) bestätigt: Disney Comebacks funktionieren nicht nur im Kino, sondern auch an der Leine. Dazu gesellen sich Pedro (+195 Prozent) - passend zur aktuellen Popularität des Schauspielers Pedro Pascal ("The Last of Us", "The Mandalorian"), Meeko aus Pocahontas (+145 Prozent) sowie die Netflix Figur Wednesday (+45 Prozent).Deutsche haben Lust auf SüßesBei diesen Namen zeigt sich ein klarer Appetit auf Süßes: Krümmel und Trufa (von Trüffel) legen jeweils um 345 Prozent zu, Schoko um 245 Prozent und schaffen es damit unter die zehn trendigsten Hundenamen. Auch Markennamen wie Chio (Chipsmarke) und Monte (Schokodessert von Zott) naschen sich mit je +45 Prozent in die Charts. Etwas gemächlicher wachsen dagegen die Klassiker Snickers, Whisky, Toffee und Peanut, wobei Letzterer mit Rang 81 schon länger zu den 100 meistvergebenen Namen überhaupt zählt.Altdeutsche Klassiker: Tradition statt TrendDem internationalen Trend zum Trotz besinnt sich ein Teil der Nation auf echte deutsche Klassiker: Hannes wächst um 445 Prozent und ist damit der größte Gewinner des gesamten Reports, dicht gefolgt von Otti (Diminutiv für Otto, Zuwachs von 344 Prozent). Besonders charmant: Dialektbegriffe wie Bazi (bayerisch für "liebenswerter Schlingel") und Schorsch (bayerisch für Georg) legen jeweils um +45 Prozent zu und behaupten sich tapfer gegen den Anglizismen Trend. Sogar große Denker schaffen den Sprung in den Napf: Freud (Sigmund Freud) und der klassische Nachname Schröder wachsen beide um +145 Prozent. Letzterer erinnert Fans von "The Big Bang Theory" vielleicht auch an ein ganz anderes Phänomen: Schrödingers Katze, bei der man nie so genau weiß, ob sie gerade im Körbchen sitzt oder nicht - bis man nachschaut. Komplettiert wird das Lineup von Babsi und Strolch sowie dem bayerischen Urgestein Gustl durch einen Zuwachs von 20 Prozent, der es unter die zehn trendigsten Hundenamen schafft.Unabhängig von den Wachstumscharts bleiben die absoluten Spitzenreiter beim Registrierungsvolumen bodenständig: Bei den Hündinnen führt Luna vor Nala und Bella, bei den Rüden liegt Milo vor Buddy und Leo. Auch bei den Katzen gibt Luna weiterhin den Ton an, gefolgt von Nala und Simba. Dass Nala sowohl bei Hunden als auch bei Katzen zu den Top 3 zählt, zeigt: Manche Disney Namen sind längst keine Eintagsfliegen mehr, sondern feste Größen im deutschen Tierhaushalt.Weitere Informationen und Listen finden Sie hier: https://www.rover.com/de/blog/die-beliebtesten-namen-fur-hunde-und-katzen/Über die AnalyseDer Rover Trendreport 2026 basiert auf der Analyse von Millionen nutzergenerierter Haustiernamen, die Halter:innen in Deutschland auf Rover.com angegeben haben. Die Studie wird von Rover nicht von Dritten, Marken oder Prominenten gesponsert oder unterstützt. Die Liste der "beliebtesten" Namen ist nach dem tatsächlichen Registrierungsvolumen 2026 sortiert. Die Liste der "trendigsten" Namen basiert auf der prozentualen Veränderung von Rovers WachstumsIndex zwischen 2025 und 2026.Pressekontakt:rover@piabo.netOriginal-Content von: Rover, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139189/6387707