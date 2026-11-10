Frankfurt a.M. (ots) -Rund um den Magen-Darm-Tag stehen Ernährungsgewohnheiten auf dem Prüfstand. Wer unter Verstopfung leidet, denkt meist zuerst an eines: mehr Ballaststoffe. Aktuelle Studiendaten deuten aber darauf hin, dass für die Verdauung das gesamte Ernährungsmuster von Bedeutung sein könnte - und damit auch die Frage, welche Lebensmittel auf Dauer den größten Platz auf dem Teller einnehmen. Sind die Beschwerden bereits da und helfen Ballaststoffe nicht weiter oder werden schlecht vertragen, können Abführmittel (z. B. von DulcoLax oder DulcoSoft) die natürliche Darmtätigkeit unterstützen und Verstopfung lindern.Verdauungsbeschwerden gehören für viele Menschen zum Alltag. Dass Ernährung dabei eine Rolle spielt, ist den meisten Betroffenen durchaus bewusst: In einer aktuellen Umfrage unter Personen mit Verdauungsproblemen[1] hielt über die Hälfte (53 %) eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten für die wichtigste Maßnahme, um einen regelmäßigen Stuhlgang zu fördern. Ausreichendes Trinken folgt mit deutlichem Abstand auf Platz zwei (21 %), regelmäßige Bewegung nennen 11 %. Die Vorstellung, dass vor allem Ballaststoffe der Schlüssel zu einer gesunden Verdauung sind, sitzt also tief. Doch aktuelle Forschungsergebnisse zeigen: Der Zusammenhang könnte komplexer sein.Mehr als die BallaststoffmengeEine große Langzeituntersuchung mit knapp 96.000 Erwachsenen zeigte, dass Menschen mit mediterraner oder überwiegend pflanzlicher Ernährung seltener eine chronische Verstopfung entwickeln.[2] Bemerkenswert ist: Dieser Vorteil blieb auch dann bestehen, wenn Unterschiede bei der Ballaststoffzufuhr statistisch berücksichtigt wurden. Das geringere Verstopfungsrisiko lässt sich demnach nicht allein durch die aufgenommene Ballaststoffmenge zurückführen. Das ist ein Hinweis darauf, dass neben Ballaststoffen auch andere Aspekte der Ernährung und damit das gesamte Ernährungsmuster eine Rolle spielen könnten.Wer in der Studie profitiert, ist erstaunlich unspektakulärBesonders häufig fanden sich bei Menschen mit geringerem Verstopfungsrisiko gewöhnliche Lebensmittel auf dem Speiseplan: Blattgemüse, Kohlgemüse, Tomaten, gelb-oranges Gemüse, Nüsse.Und genau das macht die Ergebnisse interessant: Die Daten sprechen nicht für einzelne außergewöhnliche Lebensmittel, sondern für eine insgesamt pflanzenbetonte Ernährung.Wissen und Alltag sind nicht immer dasselbeTatsächlich landet jedoch oft ganz anderes auf dem Teller: In der aktuellen Umfrage gaben 54 % der Betroffenen an, regelmäßig Wurstwaren zu konsumieren, ebenso viele essen oft Süßes. Jeder Dritte greift häufig zu Backwaren aus dem Discounter oder zu Softdrinks.[1] Auch Toastbrot, gesüßte Fruchtjoghurts und Frühstückscerealien gehören für viele Menschen selbstverständlich zum Speiseplan. Dabei erkennen die meisten Befragten klassische Beispiele wie Tiefkühlpizza oder Kartoffelchips problemlos als hochverarbeitete Lebensmittel. Deutlich seltener gilt dies für Produkte wie Fruchtjoghurt, Toastbrot oder Frühstückscerealien, die häufig als alltägliche oder sogar gesunde Wahl wahrgenommen werden. Solche Lebensmittel sind typisch für eine westliche Ernährungsweise, die unter anderem durch viele stark verarbeitete Produkte - oft mit hohem Zucker- und Fettgehalt - sowie vergleichsweise wenig Gemüse, Hülsenfrüchte und andere pflanzliche Lebensmittel geprägt ist. Genau dieses Ernährungsmuster könnte für die Darmgesundheit relevant sein. In der Langzeitstudie entwickelten Menschen mit einer stärker westlichen Ernährungsweise häufiger eine chronische Verstopfung als Personen, die sich mediterran oder überwiegend pflanzlich ernährten.[2] Das Bewusstsein für den Stellenwert industriell hergestellter Nahrung ist durchaus vorhanden: In der Umfrage sahen 7 von 10 Betroffenen einen Zusammenhang zwischen dem Konsum hochverarbeiteter Lebensmittel und ihrer Verdauung.[1] Im Alltag schlägt sich diese Erkenntnis jedoch nicht unbedingt nieder.Low Carb gegen Verstopfung? Ohne eindeutigen VorteilViele Menschen verbinden eine kohlenhydratarme Ernährung automatisch mit einem gesunden Lebensstil. Für die Verdauung lässt sich dieser Zusammenhang jedoch nicht eindeutig nachweisen. Die Forschenden fanden keinen Hinweis darauf, dass Low-Carb-Ernährung grundsätzlich vor Verstopfung schützt.[2] Die Ergebnisse fielen je nach Kohlenhydratmenge unterschiedlich aus. Aus Sicht der Verdauung könnte weniger entscheidend sein, wie viele Kohlenhydrate man isst - sondern ob gesunde Lebensmittel auf dem Teller landen.30 Gramm Ballaststoffe: Gute Empfehlung, schwieriger AlltagDie Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen täglich mindestens 30 Gramm Ballaststoffe. Viele Menschen erreichen dieses Ziel nicht. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Daten, dass die Diskussion nicht bei einer Grammzahl enden sollte. Klar ist: Ballaststoffe bleiben wichtig. Eine Rolle spielen könnte jedoch auch, aus welchen Lebensmitteln die Ballaststoffe stammen und wie das gesamte Ernährungsmuster aussieht.Wenn die Verstopfung bereits da ist: Laxanzien helfenSo wichtig Ernährung für die Vorbeugung sein kann: Prävention und Behandlung sind nicht dasselbe. Wer bereits unter einer chronischen Verstopfung leidet, sollte nicht erwarten, dass zusätzliche Ballaststoffe allein die Beschwerden zuverlässig beseitigen. Nicht alle Betroffenen profitieren davon gleichermaßen. Bei manchen können die Beschwerden sogar zunehmen. Fachgesellschaften empfehlen deshalb bei anhaltenden Beschwerden wirksame therapeutische Optionen.[3] Zu den empfohlenen Behandlungen zählen Macrogole (z. B. in DulcoSoft), die den Wassergehalt des Stuhls erhöhen und den Stuhlgang erleichtern, und stimulierende Laxanzien wie Bisacodyl (z. B. in DulcoLax Dragées und Zäpfchen) und Natriumpicosulfat (z. B. in DulcoLax NP Tropfen). Sie regen die Darmbewegung an und fördern den Weitertransport des Stuhls.Für Betroffene bedeutet das: Neben einer ausreichenden Ballaststoffzufuhr lohnt der Blick auf das gesamte Ernährungsmuster. Halten die Beschwerden trotz Ernährungsumstellung an oder werden Ballaststoffe schlecht vertragen, sind diese klassischen Laxanzien keine Notlösung, sondern eine wirksame und leitliniengerechte Therapieoption.MAT-DE-2604913-1.0 - 10/2026[1] Darmtrend-Umfrage 2026, repräsentative Umfrage von Bilendi im Auftrag von Opella, Stichprobe: 1.000 Personen der deutschen Bevölkerung zwischen 25 und 79 Jahren (2/3 Frauen, 1/3 Männer), bei denen eine oder mehrere Verdauungsbeschwerden auftreten, Befragungszeitraum 30.01.2026 bis 16.02.2026 | Grundlage der Quotenstichprobe dieser Befragung sind die aktuellen Bevölkerungsstatistiken (Alter, Geschlecht, Bundesländer) der deutschen Bevölkerung.[2] Wang Y et al. Dietary Patterns and Incident Chronic Constipation in Three Prospective Cohorts of Middle- and Older-Aged Adults. Gastroenterology 2025; 169(7): 1475-1488.[3] Aktualisierte S2k-Leitlinie chronische Obstipation der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie & Motilität (DGNM) April 2022 - AWMF-Registriernummer: 021-019.Über OpellaOpella ist ein auf Selfcare spezialisiertes Unternehmen mit dem weltweit fokussiertesten und drittgrößten Portfolio im Markt für rezeptfreie Medikamente (OTC-Produkte) sowie Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Unsere Mission: Selfcare so einfach wie möglich zu machen - indem wir Menschen befähigen, Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Dieses Ziel verfolgen wir für mehr als 500 Millionen Verbraucher\\*innen weltweit. Getragen wird diese Mission von mehr als 100 etablierten und weltweit geschätzten Marken, unserem globalen Team mit 11.000 engagierten Mitarbeitenden, 13 erstklassigen Produktionsstandorten und vier spezialisierten Zentren für Forschung und Innovation. Unser Hauptsitz befindet sich in Paris, Frankreich. In Deutschland ist die A. Nattermann & Cie. GmbH das Unternehmen hinter bekannten und bewährten Opella-Marken, die aus Apotheken nicht wegzudenken sind - darunter Allegra, Buscopan, Dulcolax, Thomapyrin und Mucosolvan. Viele dieser Produkte sind marktführend in ihrem jeweiligen Segment. Opella ist B-Corp-zertifiziert. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement des Unternehmens für hohe soziale und ökologische Standards wider.Mehr über unsere Mission erfahren Sie unter www.opella.com.DulcoLax Dragées. DulcoLax Zäpfchen. DulcoLax NP Tropfen.Wirkstoff: Dragées/Zäpfchen: Bisacodyl. NP Tropfen: Natriumpicosulfat.Anwendungsgebiet: Zur Anwendung bei Verstopfung, bei Erkrankungen, die eine erleichterte Darmentleerung erfordern; zusätzlich bei DulcoLax Dragées u. DulcoLax Zäpfchen: sowie zur Darmentleerung bei Behandlungsmaßnahmen u. Maßnahmen zum Erkennen von Krankheiten (therapeut. u. diagnost. Eingriffe) am Darm. Warnhinweis: Wie andere Abführmittel sollten DulcoLax Dragées, DulcoLax Zäpfchen u. DulcoLax NP Tropfen ohne ärztl. Abklärung der Verstopfungsursache nicht täglich oder über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. DulcoLax Dragées u. DulcoLax Zäpfchen u. DulcoLax NP Tropfen: Tragen nicht zur Gewichtsreduktion bei. Der gleichzeitige Gebrauch von anderen Abführmitteln kann die Nebenwirkungen im Magen-Darmtrakt verstärken. DulcoLax Dragées: Enthält den Farbstoff Gelborange S, Lactose u. Sucrose. DulcoLax NP Tropfen: Enthält Sorbitol und Natriumbenzoat. Packungsbeilage beachten. Apothekenpflichtig.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.A. Nattermann & Cie. GmbH, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am MainStand: DulcoLax Dragées: Februar 2025; DulcoLax Zäpfchen: August 2025; DulcoLax NP-Tropfen: Januar 2025Pressekontakt:Petersen & Partner Pharma Marketing GmbHein Unternehmen der dpmedKerstin GermighausenMilchstraße 2120148 Hamburgmail@petersenpartner.deTel.: 040.56 00 75-0Fax: 040.56 00 75-30Original-Content von: Petersen & Partner Pharma Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67478/6387736