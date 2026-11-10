On steigert den Gewinn um 37 Prozent und erzielt eine Rekordmarge. Trotzdem fällt die Aktie. Die unveränderte Umsatzprognose enttäuscht Anleger.
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