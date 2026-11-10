FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der bundesweit ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde berät die IG Metall über eine mögliche Verschärfung der Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Zur Diskussion stehen ganztägige Arbeitsniederlegungen in ausgesuchten Betrieben.

Diese sind laut Satzung an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Finanzen der Gewerkschaft belasten würden. Anders als bei den bislang veranstalteten kurzen Arbeitsniederlegungen hätten Mitglieder bei einer Teilnahme Anspruch auf Streikgeld aus der Streikkasse. Seit dem Ende der Friedenspflicht haben laut IG Metall rund 500.000 Beschäftigte an kurzfristigen Warnstreiks teilgenommen.

Vorstand berät am Donnerstag



Zunächst sollen am Mittwoch die regionalen Tarifkommissionen beraten, ob sie die nächste Eskalationsstufe beantragen. Die entsprechende Vorstandssitzung zum weiteren Vorgehen ist für den Donnerstag anberaumt, teilt die IG Metall mit. Zunächst hatte es geheißen, eine Entscheidung könne bereits am Mittwoch fallen.

Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.

Dieses Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde. Sie wollen zudem Vereinbarungen auf Betriebsebene ermöglichen, um künftige Investitionen abzusichern. Die IG Metall verlangt dafür nachprüfbare Zusagen der Unternehmen./ceb/DP/jha