Kupfer-Exploration trifft erneut: Top-Treffer außerhalb der Ressource!

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Prospect Resources meldet neue hochgradige Kupferabschnitte am östlichen Rand der Lagerstätte Nyungu Central im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Zwei Treffer aus einer Erweiterungsbohrung liegen außerhalb der bislang abgegrenzten Mineralressource. Zugleich hätten weitere Bohrungen die bekannte Vererzung im Inneren der Lagerstätte bestätigt.

Prospect Resources meldet neue hochgradige Kupferabschnitte am östlichen Rand der Lagerstätte Nyungu Central im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Zwei Treffer aus einer Erweiterungsbohrung liegen außerhalb der bislang abgegrenzten Mineralressource. Zugleich hätten weitere Bohrungen die bekannte Vererzung im Inneren der Lagerstätte bestätigt.

Neue Zone außerhalb der Ressource

Bohrloch NCDD052 durchschnitt zunächst nahe der Oberfläche 32,8 Meter mit 0,54 Prozent Kupfer ab 28 Metern Tiefe. Nach einer Verlängerung des Bohrlochs folgten 24 Meter mit 0,78 Prozent Kupfer ab 276 Metern sowie 20 Meter mit 0,91 Prozent Kupfer ab 375 Metern. Die beiden tieferen Abschnitte befinden sich in einem Bereich, für den bislang keine Kupferressource ausgewiesen ist.



Die neue Vererzung umgibt nach Angaben von Prospect Resources eine mächtige Amphibolit-Einheit. Das ist ein dunkles, durch Hitze und Druck umgewandeltes Gestein. Lage und Form ähnelten einer im Südosten entdeckten Zone, die etwa 450 Meter entfernt liege. Die Ergebnisse deuteten laut Unternehmen auf eine Fortsetzung der Vererzung in mehrere Richtungen hin. Die angegebenen Längen beziehen sich auf Bohrlochabschnitte und nicht auf bestätigte wahre Mächtigkeiten.