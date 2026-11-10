München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Monika Schnitzer (Wirtschaftsweise)
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Armin Laschet (CDU, Außenpolitiker)
Amelie Fried (Autorin und Moderatorin)
Christoph Schwennicke (t-online)
Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)
Lage der deutschen Wirtschaft und Haushaltspläne
Darüber diskutieren der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach und die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft Monika Schnitzer.
Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi
Im Studio: der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet.
Es kommentieren: die Autorin und Moderatorin Amelie Fried, der Politikchef von t-online Christoph Schwennicke und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6387752
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Monika Schnitzer (Wirtschaftsweise)
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Armin Laschet (CDU, Außenpolitiker)
Amelie Fried (Autorin und Moderatorin)
Christoph Schwennicke (t-online)
Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)
Lage der deutschen Wirtschaft und Haushaltspläne
Darüber diskutieren der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach und die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft Monika Schnitzer.
Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi
Im Studio: der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet.
Es kommentieren: die Autorin und Moderatorin Amelie Fried, der Politikchef von t-online Christoph Schwennicke und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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