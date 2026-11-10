Mainz/Berlin (ots) -Mit dem Referentenentwurf zum "Hilfsmittelmodernisierungs- und Bürokratieabbaugesetz (HiB)" sieht die Bundesregierung eine gesetzliche Maßnahme vor, die von mehr Bürokratie und großem Misstrauen gegenüber der Versichertengemeinschaft und den Leistungserbringern geprägt ist.Der Deutsche Schwerhörigenbund e.V. (DSB) als Behinderten-Selbsthilfeorganisation der Schwerhörigen und Ertaubten und die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) als Spitzenorganisation des Gesundheitshandwerks lehnen daher dieses "Bürokratieverschärfungsgesetz" strikt ab.In einer gemeinsamen Erklärung begründen stellvertretend für die Branche Eberhard Schmidt, Präsident der biha, und Dr. Matthias Müller, Präsident des DSB, ihre Sicht im Detail. Der Wortlaut der Erklärung findet sich hier: Resolution (https://hoschkeconsorten.sharepoint.com/:b:/s/hoschke-daten/IQBXt-2tXmMOQ5MHGpEWGe9IAb3vsL_dwQN3JPxcNiIabVc?e=Avtd9f)Das gemeinsame Fazit: Der Gesetzentwurf schießt weit über das gesetzte und namentlich verbriefte Ziel der Entbürokratisierung hinaus. Er darf deshalb in dieser Form nicht verabschiedet werden. Kein einziger Mehrwert wird für das deutsche Gesundheitswesen damit geschaffen. Die Versicherten werden im schlimmsten Fall nicht zu ihrer angestrebten Versorgung kommen, mit gravierenden Folgen. Die Leistungserbringer werden im schlimmsten Fall in die Insolvenz getrieben. Der Gesetzlichen Krankenversicherung entstehen unnötig Mehraufwand und Mehrkosten.Pressekontakt:presse@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6387757