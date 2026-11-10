Bei Anthropic wird der Börsengang konkret. Der Claude-Entwickler strebt einen Handelsstart am 19. oder 20. November an. Inzwischen sind auch neue Konditionen bekannt: Die vorgesehene Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Der öffentliche Aktienverkauf könnte bis zu 64,4 Milliarden Dollar einbringen, hinzu kommt eine separate Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar. Das Tempo steigt, doch bei der Bewertung müssen die bisherigen Investoren offenbar Zugeständnisse machen. Die vor Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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