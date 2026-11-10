Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland Thema heute: Hohe Gaspreise: Grundversorgung kann lokal mehr als 400 Euro günstiger sein

Niemals hätte ich erwartet, dass die Grundversorgung mit Gas einmal günstiger sein kann als Sondertarife, aber Deutschlands führender Geldratgeber Finanztip hat genau das herausgefunden. Zwar zählt die Grundversorgung üblicherweise zu den teuersten Gastarifen, doch wegen der stark steigenden Gaspreise verändert sich der Markt:

vor wenigen Tagen kostete die Grundversorgung im Mittel 13,52 Cent pro Kilowattstunde, die günstigsten Tarife mit zwölf Monaten Preisgarantie lagen mit durchschnittlich 13,96 Cent tatsächlich etwas darüber. Das zeigt das Finanztip-Gaspreis-Barometer. In einzelnen Städten ist die Grundversorgung sogar deutlich günstiger als ein neuer Tarif mit Preisgarantie.

"Wer gerade einen neuen Gastarif sucht, sollte auch den Preis der örtlichen Grundversorgung prüfen - in vielen Orten zählt sie aktuell zu den günstigsten Tarifen", sagt man bei Finanztip. "Ein pauschaler Wechsel in die Grundversorgung ist aber nicht sinnvoll - entscheidend ist immer der Vergleich für den Wohnort."

In Memmingen mehr als 400 Euro Unterschied

Wie groß der Preisvorteil der Grundversorgung regional ausfallen kann, zeigen Finanztip-Berechnungen für ausgewählte Städte am 20. Oktober. Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden (kWh) - das entspricht etwa dem Gasbedarf für 100 Quadratmeter Wohnfläche in einem durchschnittlich gedämmten Gebäude oder eines eher sparsamen Einfamilienhauses - kostet die Grundversorgung in Memmingen auf ein ganzes Jahr hochgerechnet aktuell rund 1.499 Euro pro Jahr. Der günstigste von Finanztip empfohlene Tarif mit zwölf Monaten Preisgarantie kostet rund 1.937 Euro. Die Grundversorgung ist damit 438 Euro günstiger.

Auch an weiteren von Finanztip untersuchten Städten liegt die Grundversorgung unter dem günstigsten empfohlenen Tarif mit zwölf Monaten Preisgarantie: In Norderstedt beträgt die Einsparung knapp 309 Euro, in Passau rund 244 Euro in Bielefeld rund 233 Euro und in Hamburg rund 228 Euro pro Jahr.

Preisvorteil der Grundversorgung kann nur vorübergehend sein

Wenn die Grundversorgung vor Ort deutlich günstiger ist, können Verbraucher einen Wechsel zumindest kurzfristig erwägen. Preiserhöhungen müssen Grundversorger mit mindestens sechs Wochen Vorlauf ankündigen. Steigt der Preis, können Verbraucher die Grundversorgung stets mit einer Frist von zwei Wochen kündigen und kurzfristig wieder in einen Gastarif mit längerer Preisgarantie wechseln.

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