Würzburg/Hannover (ots) -- Synode verabschiedet einstimmig Wort zu Demokratie- Evangelische Kirche will Begegnungsorte stärken - besonders in ländlichen Regionen- Synode fordert Sicherung der DemokratieförderungWürzburg/Hannover (10. November 2026). Die Vollversammlung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat heute auf ihrer Synodaltagung in Würzburg einstimmig einen Leitantrag beschlossen, mit dem sie eine Agenda zur Stärkung der Demokratie auf den Weg bringt. Der Antrag wurde im Anschluss an ein Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verabschiedet. "Ich bin - auch wenn das für einen Christen immer ein schwieriges Wort ist - auch ein bisschen stolz darauf, welche wichtigen Impulse aus unserer evangelischen Kirche immer wieder für die ganze Gesellschaft gekommen sind," so der Bundespräsident. Er verwies darauf, dass Kirche auch heute wieder gefordert sei, wenn Freiheit und Demokratie gegen Angriffe verteidigt werden und wenn altem und neuem Antisemitismus und Rassenhass entgegengetreten werden müsse. Die Christengemeinde wisse um ihre Verantwortung für die Bürgergemeinde.Der Leitantrag fordert in sechs Schwerpunkten unter anderem die Stärkung von Begegnungsräumen, den Schutz demokratisch Engagierter und den Ausbau zivilgesellschaftlicher Bündnisse. Zugleich verbindet die Synode ihren Beschluss mit einer positiven Zukunftsvision."Deutschlandweit bilden rund 11.000 Kirchengemeinden, 20.000 kirchliche Bildungsorte und mehr als 30.000 diakonische Einrichtungen ein dichtes Netzwerk kirchlicher Präsenz vor Ort. Gerade in ländlichen und strukturschwachen Regionen, in denen in einer Kneipe nach der anderen das Licht ausgeht, bleiben die Kirchen da und halten ihre Türen auf. Weil unsere Gesellschaft nur dann zusammenhalten kann, wenn es auch Treffpunkte dafür gibt", so Anna-Nicole Heinrich, Präses der EKD-Synode.Die Synode ermutigt kirchliche Akteur*innen, Bündnisse zur Verteidigung der Demokratie auszubauen und zu prüfen, wie sie zivilgesellschaftliche Strukturen künftig stärker unterstützen können. Zugleich fordert sie Bund, Länder und Kommunen auf, verlässliche finanzielle Förderung für zivilgesellschaftliche Initiativen bereitzustellen. Mit Blick auf die geplanten Kürzungen beim Bundesprogramm "Demokratie leben!" warnt der Beschluss davor, diese Strukturen zu schwächen. Auch den Schutz Engagierter gegen Anfeindungen nimmt er in den Blick."Wir müssen unsere Demokratie gegen Angriffe verteidigen. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Wir haben ein Bild von der Zukunft, für das es sich zu kämpfen lohnt: eine Gesellschaft, in der nicht Angst und Ausgrenzung das letzte Wort haben, sondern Menschenwürde, Frieden und Gerechtigkeit. Dafür machen wir uns stark und dafür bringen wir Menschen zusammen", so Heinrich.Der Leitantrag ist unter dem folgenden Link ersichtlich: www.ekd.de/leitantrag-demokratiestaerkungÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 8. bis 11. November in Würzburg. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 13. Synode aus 128 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Anna-Nicole Heinrich. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzende des Rates der EKD ist Bischöfin Kirsten Fehrs. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 17,4 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der 11.000 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6387785