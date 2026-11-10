Chinesische Produzenten sitzen in der Kostenfalle: Der Erzeugerpreisindex in China klettert auf ein Vierjahreshoch, doch die Inflation auf Verbraucherebene bleibt schwach. Im chinesischen Unternehmenssektor wächst der Druck auf die Renditen massiv, da Betriebe außerstande bleiben, die rapide steigenden Beschaffungskosten an die Endverbraucher abzuwälzen. Dies zeigen Chinas Inflationsdaten für Oktober: Während der Erzeugerpreisindex (PPI) mit 5,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de